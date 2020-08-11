多年前，有句人人琅琅上口的廣告詞是這麼說的：「我是當了爸爸後，才學會當爸爸的。」但近10年，當爸爸的台灣男性卻愈來愈少了。

內政部統計，每千名男性生育小孩的總數，從2009年的1,010人，下滑至2019年的990人，平均每人生不到一個小孩；而新生兒父親們的平均年齡，則從33.3歲上升至34.6歲，比他們的父執輩晚了將近5年（1989年台灣男性平均生育年齡為30歲）。

新生兒出生時，台灣的爸爸們已逼近35歲

資料來源：內政部

由於這份生父平均年齡統計，是以該年度新生兒統計生父的年齡，而非統計男性初次生育的年齡。如果一名男性在2015年、30歲時第一次生育，2018年、33歲時第二次生育，就會被統計兩次。因此，這條曲線並非「台灣男性第一次當爸爸的年齡」。

但內政部的育兒數統計顯示，2006年後，台灣過半家庭僅育有一胎，兩胎家庭則在36～38%之間。因此，本圖仍反映了多數男性第一次當父親的年齡。

2019年，約有11萬男性在30到39歲間當爸爸，為最大宗的年齡層。

事實上，1994年之前，多數男性成為父親的年齡是25到29歲，每年約有12萬人；其次為30到34歲，約有11萬人。

然而長期趨勢來看，25到29歲爸爸的人數逐年遞減，30到34歲爸爸的人數卻持續增加；1995年，兩個年齡層的人數出現黃金交叉。從此之後，台灣男性當父親的年齡一路攀升；到了2009年，35到39歲爸爸的人數來到近4.4萬，超越了24到29歲的4.2萬。

回顧1995年與2009年前後，台灣與世界都發生重大事件。

1995年，總統李登輝訪美，成為中美斷交後首位訪美的現任元首，引發兩岸關係緊張，正巧應驗美籍華人作家鄭浪平1994年出版的暢銷書《1995閏八月：中共武力犯台世紀大預言》；而2009年，全球也正從前一年的金融風暴中慢慢恢復。

台灣男性當爸爸的年齡逐年提高，人數卻愈來愈少

資料來源：內政部

兩則重大國際事件，究竟是時間巧合，抑或是動盪不安影響年輕人的生育意願？尚待進一步釐清。

從極端值更能看出來，台灣男性的生育年齡就跟嬰兒出生率一樣，回不去了。

1998年之前，全台每年都有3,000到5,000名20歲以下的年輕爸爸。但這個數字在2004年首度跌破1,000；之後，「小爸爸」人數逐年遞減，2019年只剩441位。

相對地，在一般人含飴弄孫的60歲才（或是還）生兒育女的「老爹」，近十年卻逐年遞增；從2009年的83位，來到2019年的152位。

很難想像60歲才當（或還）當爹？這些男性大多晚婚或再婚，想想全台最知名的「老爹」——鴻海集團創辦人郭台銘。他50歲前後與第二任妻子生了兩個寶寶，2014年、64歲時再下一城，生了第三個孩子。「我非常感謝上天，對一個60歲的老人，當最困難的時候，讓我又重拾幸福，」他如此告訴媒體。

郭富城一家三口同框亮相。圖／視覺中國

其他還有52歲首次結婚生子的香港藝人郭富城、60歲喜獲龍鳳胎的資深舞台劇演員金士傑，以及58歲生女的知名歌手羅大佑。

不分年齡男性的主要死因：癌症

如果你是高齡爸爸，或你的父親已超過60歲，該留意什麼，才能一起多過幾個開心的父親節？

內政部統計，無論65歲以上、45到64歲、25到44歲的男性，死亡主因都是惡性腫瘤（癌症）。

癌症也是台灣人死因的第一位，男性癌症死亡年齡為68歲，比男性平均死亡年齡73歲少了5歲，而且死亡年齡持續下降。

在男性十大癌症中，除了肺癌、肝癌、直腸癌、胃癌、胰臟癌、非何杰金氏腫瘤，還有男性專屬的前列腺癌，及好發於男性的口腔癌、食道癌與膀胱癌，這三個癌症都不在女性十大癌症之內，可能與男性好菸酒、檳榔有關。

尤其是口腔癌與食道癌，男性死亡年齡中位數僅60歲。

隨著年齡下降，環境因素也開始出現在死亡主因。

例如，45到64歲男性死因，前五名分別為癌症、心臟病、肝病、腦血管疾病與事故傷害；25到44歲男性的主要死因也是癌症，第二與第三名卻是意外事故與自殺，分別占總死亡比例14%左右，遠高於心臟病與肝病。

2019年，有793名男性自殺過世，人數超過女性的兩倍；因意外往生的男性也有798位，是女性的5倍多。

由此可見，對於年長父親，子女要關注他們的健康，尤其是癌症的預防與治療；而正值中壯年的「夾心世代」父親們，除了關心自己的身體，更要注重出入安全與心情調適，才能順利陪孩子長大，也與父母安老。

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「全文轉載自未來城市(台灣男性「這個年齡」才當爸爸！效法郭台銘？60歲以上「老爹」愈來愈多)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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