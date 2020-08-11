半夜陪產「喝蛋湯」他誇醫院貼心 網友傻眼：老婆正在瞪你

遇到這樣的天兵老公，任何人都會哭笑不得！有位老公在「爆廢公社」上發文，他表示老婆半夜生產，他到婦產科陪產時，護士給了他一碗湯，他喝完湯整個胃都暖了，上網發文認為「婦產科真的很貼心」，不過網友看完都傻眼，紛紛向他解釋「給你老婆喝的啦，補點產後力氣壓腹的」。

原Po表示，現在的婦產科真的很貼心，他老婆進手術室生產時，他在房間內等待老婆，此時護士就給了他一碗蛋湯，原Po說「我想了想應該是怕我半夜陪產肚子餓，所以給我暖暖胃的，為了不辜負人家的好心，立馬吃光一點都不剩，享用完後整個胃都暖了，緊張的心情也平復了」，他表示等老婆生完後，一定要跟老婆分享醫院的貼心舉動。

網友看完回應「這是給你老婆生完孩子後喝的耶」、「笑死，給你老婆喝的啦～補點產後力氣壓腹的」、「老婆一定氣到想把小孩塞回」、「我生產的醫院給的是黑糖薑汁口味」、「我醫院的是香菇雞湯」、「老婆在後面瞪你你知道嗎？」。

也有人歪樓建議「為了你的生命安全著想，建議立馬去買魚湯」、「櫃檯可以加蔥花跟胡椒唷 ～比較有味 ～」、「很多媽咪看到這篇可能都會去質問老公了」、「我老婆生我怎沒有！」、「不能說的秘密今天被不幸的公開了，當年沒吃到蛋湯的媽媽們要世紀大審了」。