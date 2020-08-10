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被捕後首表態 黎智英：不知前景但無法擔心太多

她抱怨處女座男友好難哄 自製對話框網看了有共鳴

聯合新聞網 / 綜合報導
男女交往，偶有歧見應該想辦法化解。圖片來源／ingimage
男女交往，偶有歧見應該想辦法化解。圖片來源／ingimage

吵架過後要該怎麼和好是情侶之間的難題。近日有網友在「爆怨公社」上發文，她表示每次跟處女座男友吵架完，男友總是很冷淡的回覆，儘管她自製可愛圖片，還設計對話框，男友還是冷淡回應，她直呼處女座的男生真的很難搞。

原Po表示，「每次吵完架都那麼冷淡，我還自製對話框，以為男生看了會心一笑不生氣的」，原Po貼出對話，她用吊飾製作對話框，在人偶旁打上「你快點回來，有那麼可愛的女朋友在家等你」，男友只冷淡的回覆「恩」，她直呼「處女座的男生真的好難搞」。

為了讓男友氣消，她特地製作對話框。圖擷自facebook
為了讓男友氣消，她特地製作對話框。圖擷自facebook

原Po用可愛吊飾設計對話，打上「對不起，我知道錯了」，希望能成功哄男友消氣。網友看完也回應「我處女，我老婆最怕我跟她冷戰」、「處女男喜歡被虐～你越虐他他越開心」、「我老公雙魚座為什麼也是這樣」、「是男生都這樣？老公天蠍也是這樣，還只會傳個OK貼圖」、「老公處女座非常有感，很想巴死那個王八蛋」。

不過也有人認為「他已經不生氣了，只是嘴巴硬，見面撒個嬌就好！切記不要再傳訊息，他會覺得煩」、「別人的女朋友總是不會讓人失望」、「其實他們消氣的速度很快，只要他們心裡還有妳的話」、「沒辦法給意見因為沒有女朋友」、「很好了他還會回你」。

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