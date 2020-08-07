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他曝友人生活超自律會讓人想交往嗎？ 網友讚：很加分

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友描述友人生活非常規律，又沒有不良嗜好，讓他很好奇這樣的人會讓人想交往嗎？ 圖／ingimage
一名網友描述友人生活非常規律，又沒有不良嗜好，讓他很好奇這樣的人會讓人想交往嗎？ 圖／ingimage

男女在挑選交往對象時都會仔細觀察對方，但生活太規律的人會讓人想交往嗎？一名網友發文表示身邊有個朋友在百貨公司上班，每天幾乎準時下班回家，連就寢時間也都很固定，生活上沒有什麼不良習慣，規律的作息讓這名網友好奇的想問「大家會想跟這種男人交往嗎？

這名網友在PTT貼文描述身邊有個朋友今年33歲，在一家連鎖百貨公司上班，每天下班後最晚8點前回到家，晚上11點一定就寢，而且睡前會喝杯熱牛奶，並且做20分鐘伸展操，讓身體放鬆後才上床睡覺，每天還要睡滿8小時，這樣早上醒來才不會殘留半點疲勞和壓力；再加上友人不抽菸，酒僅止於淺嚐，如此規律生活又無不良習慣，連醫生都說很健康，這也讓原PO很想知道這樣的男生會讓女生想交往嗎？還是說會覺得他很龜毛難搞呢？

網友們紛紛留言表達自己的看法，「薪水不行」、「這些不是會愛上一個人的重點」、「交往點往往是看臉決定機率」、「重點在臉」、「無聊到爆炸，不能接受」、「先承認你就是你那位朋友」。

還有許多人認為生活規律的人很加分，「我超喜歡自律的人，希望對方注意身體健康，吃不吃保養品無所謂，但很早睡覺我覺得是加分」、「看個性、相處，自律的人加分，但也很要求另一半一樣，那就很給人壓力了」、「規律生活跟龜毛有什麼關係？」、「沒什麼特別想法，就很健康吧」、「規律生活很棒啊」。

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