【我見我思】粼粼珍妮／轉個彎的孝依舊是孝

今年端午，我們不再到靈骨塔祭祀，不是不孝，只是改變表達孝意的方式。

父親遠行後，母親訂了一個規矩，每年清明節、端午節和中元節，所有女兒都得到靈骨塔祭拜。除了準備十二道菜、水果、飲料、糕點、紙蓮花等，母親還會因應不同節日準備應景食品。

為了備足這些祭品，早在祭祀前好幾日就得開始進行準備工作，祭祀當日，母親更得凌晨就將前一日洗切好的菜下鍋。雖然我們都會幫忙分擔，但每次的祭祀還是讓母親有莫大壓力。

今年母親終於放棄自己堅守好幾年的規定，改在家中祭祀，大家都不必趕早，姊妹們也能在娘家團聚。婆婆和媽媽都是虔誠的祭拜者，三牲素果不能少，缺一就覺得對不起祖先。

婆婆早年還曾做過被祖先苛責招待不周的夢，於是祭品一年澎湃過一年，直到身體狀況走下坡，退化性關節炎讓她上三樓神明廳都難，她才願意從簡。

我相信在天上的父親和婆家的列祖列宗都能明白，子孫的孝和慎終追遠不在於供桌上祭品的多寡和形式，是在於心。