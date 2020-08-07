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AA制實測！他3個月約19女吃飯 實驗結果超意外

聯合新聞網 / 綜合報導
PTT有一位超狂網友為了實測AA制，親自約19位女性吃飯測試反應。 圖／ingimage
PTT有一位超狂網友為了實測AA制，親自約19位女性吃飯測試反應。 圖／ingimage

男女約會要不要AA制一直是熱門的兩性話題，就有一位超狂的PTT網友，竟花了3個月實驗，約了19位女性出去吃飯，測試女性會不會主動付錢，或要求男性請客。而測試結果顯示，有10位女性會主動付錢，其他人則有些會不情願的付款，甚至直接找藉口讓男性請客。

原PO先訂出三項實驗原則，「一、不主動提及請客。二、若付款過程中對方動作猶豫不決，會請對方付個大概金額。三、若對方付不出來或裝死，會直接幫對方付。」

接著他在三個月內透過5、6個交友軟體及朋友介紹，分別和19位年齡介於22至30歲的女性約吃飯進行實驗。原PO也詳細將每一位女性付款時的行為，及後續聊天態度變化記錄下來。

結果顯示有10位女性都非常主動付款自己的費用；有4位是見原PO沒有要付錢後才不甘願的付款，且事後都直接封鎖原PO；另有5位是付款時找藉口離開，或是表示下次再付，大部分態度也是變冷淡甚至有些人直接封鎖。

而10位主動付款的女性中，後續有2位都變成相處愉快的朋友。另外有一位女性，起初吃飯付款時沒帶零錢，原PO幫忙付了零頭，事後她還在原PO生日當天送手工餅乾作為回報，後來也有持續聊天，原PO也承認「她的個性真的是19個裡面最可愛的，希望有機會發展」。

分享完實驗結果後，原PO認為願意主動AA制的女性還是大有人在，也再次呼籲兩性平等，指出部分女性不該認為「男性不給佔便宜就是鐵公雞」，而另一些男性也不該開地圖炮謾罵「台女就是想蹭飯」。

原PO最後語重心長表示，「如果對方是你值得付出的對象，AA不AA其實不重要，計較到底的AA制不會讓彼此關係更平等，互相體諒的AA制可以讓彼此關係更圓滑。」

見此實驗，網友紛紛大讚原PO是「真強者」，「推科學田野調查」、「真強者給推！」、「推實際統計，真男人」、「好厲害的社會實驗」、「實驗精神真滴猛，佩服佩服」。也有人歪樓佩服原PO能約到19人，「大哥，可不可以私信告訴我你怎麼認識那麼多女生的，拜託，小弟我甘拜下風」、「我比較想知道用哪款app可以約到這麼多人」。

網友約19位女性吃飯，進行AA制實測，他也詳細將每一位女性付款時的行為及後續聊天態度變化記錄下來。圖擷自PTT
網友約19位女性吃飯，進行AA制實測，他也詳細將每一位女性付款時的行為及後續聊天態度變化記錄下來。圖擷自PTT

交友軟體 PTT

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