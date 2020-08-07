太邪門？他打牌狂贏女友家人被勸分手 網友嘆：真不懂做人

情侶交往一段時間後，通常會和對方家人見面，彼此認識培養感情，但有名男網友在臉書PO文表示和女友家人打牌，卻因為不斷贏錢「惹惱」對方，家人甚至還打算拆散他們兩個，讓他相當傻眼。

原PO在臉書「靠北女友my girl」表示，這幾個月都常到女友家裡去陪她和她的家人打麻將，但不知道是否是自己手氣太好，一直不斷地贏錢，或許是因為贏太多了，讓女友的家人很不滿，甚至認為原PO很邪門，可能有養小鬼，還要女友少跟他接觸，以免中煞、被帶衰，讓原PO聽了很無言。

貼文一出讓有些網友替他打抱不平，「輸不起，才會這樣說」、「你女友的家人輸的不是錢，是智商」、「慶幸你還沒娶進門，一個人的品格看牌品就知道」、「怎不怪他們自己牌技差牌品也差」、「輸不起，可以分了」。

但有更多人認為原PO不懂得做人，「這就是你不會做人了…要故意放槍討好，懂不懂？」、「你就是不懂做人啦！不僅要把贏的錢全歸還，還要在拿出錢請大家吃飯」、「運氣再好，也要拿出來請客啊」、「不懂得見好就收嗎？」、「如果是我贏了也不會收」、「我都不敢贏男友、朋友的錢，更何況家人」。