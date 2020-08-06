父親節前夕...男卻遭父「不讀不回」 結局意外反轉惹哭網友

再過2天就是父親節了，體恤父親為家庭的辛勞付出，家人的陪伴或許就是最好的禮物。一名網友發文分享，近日傳訊息給爸爸卻收到「不讀不回」的結果，沒想到這卻是一段深藏洋蔥的故事，原來他的爸爸已離世，他也努力工作，開始為自己打拼，令許多網友也深深思念起自己的家人。

一名網友在Dcard心情版發文分享到，小時候的他覺得爸爸是一個超人，因為每個週末帶著他上山、下海，父子倆聊著自然美景，開著吉普車趴趴走，爸爸教他開車，教他四輪傳動怎麼開，車困在沙灘上該怎麼處理，「彷彿世界上沒有事情可以難倒爸爸」。

最近，網友玩汽車益智小遊戲時，遇到問題問到「沙坑要怎麼甩尾？」當時他的腦袋不由自主的浮現爸爸的身影，便用親暱的口吻傳訊息問爸爸，「老頭子，你還記不記得你以前有教我開過四輪傳動的車，剛剛玩遊戲遇到問題，你還記得嗎，回我一下好嗎？」，沒想到爸爸卻始終「不讀不回」。

原來，網友的爸爸早在一年前離世，網友感性的說，「老頭子，一年過去了，你在那邊過得好？我現在也跟你一樣把開車當成工作了，你要保佑我平平安安，找個時間也來坐一下我的副駕，讓兒子載你一程吧」，文末更感性向在天上的爸爸告白「我想你」，讓許多網友感動不已。

文章暗藏洋蔥，許多網友想不到會是這樣的結局，有人就留言回應，「好感動！出門在外自己小心，要注意安全」、「有洋蔥，開車要小心哦！」、「我爸也不在了，越接近父親節就好難過」、「我還會打Line的電話給我媽媽，但她也不會回我了，希望她在那邊過得很好，沒有病痛」、「我也好想爸爸」。