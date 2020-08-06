2幼童賣場亂丟玩具！媽護子嗆「壞了我買」 店員一招反制網讚好

從事服務業難免會遇到難搞的奧客，一名店員上班時遇到2名幼童亂丟玩具，制止錯誤行為還被幼童媽媽嗆，雖然最後成功反將一軍，過程仍引起網友熱議。

原PO表示，日前有位媽媽帶二個小孩來買玩具，約3、4歲的哥哥在尋找喜歡玩具時，會把沒看中的丟到一旁，而弟弟則有樣學樣跟著丟。身為店員的她便出聲制止，結果媽媽立刻護子反駁「不翻怎麼找」，她再次表示亂丟可能會砸到弟弟，且若玩具被丟壞了無法販賣，媽媽仍瞪眼嗆「我在這，壞了我買」。

過沒多久，弟弟真的把一袋球丟破了，媽媽趕緊四處撿球裝回袋子裡，並打算若無其事地放回去，原PO便走過去提醒「這包球被弟弟弄破了，不好意思請您結帳喔」，見媽媽推拖說還要再看，她也不生氣，只進一步表示「我先幫您放櫃檯」，最後成功讓這位媽媽買下破損的玩具。

雖然最後原PO被這位媽媽客訴服務態度不佳，網友仍大讚她「EQ高」、「幹的好」，並批評對方「奧客無極限」、「恐龍家長無誤」、「如果你沒有指出她小孩把袋子弄破了，她就會裝死放回去落跑」、「台灣還真多這種家長，說不得的，給妳臉不要臉」。

也有網友擔心客訴單是否會對她的工作造成影響，原PO則說不用擔心，前輩表示有結帳就好，只提醒她下次要幫忙奧客撿球，以免其他客人踩到球跌倒。