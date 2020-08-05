他分享情侶算錢小工具 掀起AA制論戰？網友：果然理工男！

情侶交往甜蜜蜜，但約會免不了花錢，有的情侶由經濟好的一方全包，有的採用細分的AA制，有的繳公基金一起支配，也有人很隨興沒在算，覺得談錢傷感情，也有人是這次你付，下次我付，採用另一種AA制。有位網友在Dcard分享他自製的算錢小工具，希望讓情侶花費變得更公平，引起熱烈討論。

原PO是一位工程師，他第一次交女朋友，「很幸運地遇到很願意一起分擔開銷、和我同樣在意關係公平性的另一半，」他們最近開始同居，帳目上多了生活用品的開銷，食材、洗衣粉、面紙、芳香劑等支出，手動計算太麻煩。「我用google sheet（類似excel）做一個簡單記帳版本，用起來覺得還不錯，決定來推薦給大家。」

圖片來源／ Dcard

看完示範表單，網友看完整個歪樓，變成極致AA制到底好不好的論戰。大批女網友反彈，「如果是畢業有穩定正職工作，大部分女生看這個表格，應該謝謝再聯絡，這個只適合學生，彼此都沒什麼錢或拿父母的錢當生活費，需要斤斤計較。」、「想問你們結婚後也要這樣AA制嗎？養小孩的錢也AA嗎？小孩想買20塊的糖果，一人付10元」、「我傾向AA制，但情侶計算成這樣 感覺很像室友呢！」、「情侶不會算到這樣，但可以出朋友的版本，和朋友一起自助旅行滿需要的，求app」。

也有人認為不要算那麼細，「X的，如果我這樣搞，下個月女朋友就不見了」、「我跟女友是每月轉入一定金額進共同基金，吃喝玩樂都用裡面的，我覺得這樣比較單純一點」、「小的開銷其實不用那麼清楚，這樣也會蠻輕鬆，你們也都會開心」、「AA制是最乾淨俐落的處理方式，但我覺得按計算機算雙方該各付多少，只會讓人的感覺有點愛計較」。

也有人力挺原PO，「這根本超厲害！本來就要算清楚！而且還可以順便抓出哪些消費是不必要的，並作出預算！」、「每個情侶的相處方式本來就不同，只要兩方說好開心就好了」、「很棒啊，同居的情侶超方便，水電網路房租柴米油鹽醬醋茶這些很好分呀！」、「跟好朋友都沒算這麼清楚，好處是分手時完全不麻煩。」