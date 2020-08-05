為什麼會夢到前任、被追著跑？夢境解析：你的夢反映你的真實心態

夢境或許是一種提醒：告訴你生活有些情緒，應該要被好好處理。

曾經做過的夢，你記得多少呢？

人每晚平均會做 3-5 個夢，短的數秒，長則 20-30 分鐘，有時候夢境太過真實，讓你醒來後不禁猜想，這是不是一種預言，譬如夢到家人過世、夢到中樂透、夢到前任。曾有研究分析了人類夢的類型，受調查者中有 81.5%的人曾經夢到自己被追趕，76.5%夢到性愛場景，而73.8%的人夢到自己從高處墜落。

夢的類型有很多種，許多人喜歡嘗試從中分析，進而預測未來、瞭解內在的自己。在解析夢境以前，你需要知道，人在快速動眼時期（REM）時做的夢更加頻繁、栩栩如生，也因此在REM時期被喚醒，能夠記憶更多的情節。而根據哈佛醫學院的精神病學教授 Robert Stickgold表示，人類醒來之後，會記住的夢不超過10%，所以要完整記憶夢境，是會有很大挑戰的。

我該如何開始解析夢境？

首先，你可以再醒來後先利用筆記本紀錄下夢境，越細節越好，包括寫下人事時地物。當你記錄下夢境後，你可以問自己幾個問題，舉例來說：

「最近自己發生了什麼事？」

「這件事讓你產生什麼情緒？」

「現實生活中發生了什麼事，引起的情緒跟你在夢中的情緒相似？」

根據加拿大蒙特婁聖心醫院的夢與惡夢實驗室的指導、退休心理學家 Tore Nielsen 表示，夢境是過去記憶與近期記憶的綜合體，許多夢裡出現的畫面，某種程度與前一天、前一個禮拜的狀況相吻合，他並不會是隨機出現的，Tore Nielsen 舉例：前一個禮拜你到花卉博物館看花，或許下個禮拜你就會夢到花。

Robert Stickgold表示，你的大腦會計算哪些新形成的記憶最有價值、又尚未被完全理解的，讓記憶出現在夢境中。舉例來說：最近你差點出車禍，在夢境中可能會透過另一種形式出現，譬如和兒子一起開碰碰車，兒子邊開邊笑，你卻感覺自己有莫大壓力。

「情感記憶會優先出現在我們的夢中。」Robert Stickgold表示，譬如差點遇到車禍，那麼你在夢裡開碰碰車時就會有負面的想法，而這個夢境，可能是試圖淡化現實生活中遇到的危險與創傷記憶。

芝加哥大學行為睡眠醫學專家 Medalie 說：「許多病患在巨大壓力下生活，也因此在夢中會喚起焦慮。根據我的臨床經驗，白天的情緒將會影響你的夢境。」

所以若你去思考，會發現即便是相同的夢，每個人都會擁有不同的感受。

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當你今天夢見了自己過去沒想做的事情，也不見得是你一定希望事情發生。這時候，你更可以藉著夢去釐清，是否在白天時，有什麼樣的情緒或壓力沒有好好被處理？我能夠如何去消除焦慮呢？

解析夢境是一件有趣的事情，你能夠藉此挖掘自我，但是也要記得，夢境不是直接給予答案，而是顯示未來更多的可能性，下次做完夢，你也不需要太沮喪、果斷下結論，夢境其實是讓你對未來有更多的想像呢！

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