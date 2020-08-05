「天王嫂訓練營」教女網紅追男明星？女版PUA 翻轉愛情？

2020年7月，在潘瑋柏婚訊公開後幾天，網路開始傳言中國有「天王嫂訓練營」，手把手教導這些女生如何嫁給男明星。當「女版PUA」出現甚至盛行時，它是翻轉嗎？或只是另一種僵化的性別框架？

2020 年7月27日，藝人潘瑋柏在微博發佈婚訊，對象是中國網紅Luna宣云。而每當知名男星結婚，無論女方是藝人、小模、網紅或一般百姓，都常會被網友起底，翻出好的或壞的過往，有時甚至無中生有，讓當事人不堪其擾。

婚訊公開後幾天，網路開始傳言，中國有「天王嫂訓練營」的存在。原來，根據《香港01》報導，萬達集團董事長王健林獨子王思聰在微信發文，直指郭富城和潘瑋柏的婚姻皆由一名人稱「Amy 姐」的女士牽線，引起網友熱議，更有人繼續探查細究。

據該報導所言，由「 Amy 姐」打造的「（PUA）天王嫂訓練營」，手把手教導這些女生們如何嫁給男明星。微信公眾號《先生讀庫》詳盡介紹了一整套 SOP ，包括女方須進行整形手術、到指定地點拍攝網美照、跟隨「導師」進入明星的私人派對等等。

由於整件事的真偽，目前並無定論，因此也不在此贅述其細節。

就這則時事，其實我們想討論的是：當 PUA（Pick-up Artist）存在，甚至盛行時，它如何壓迫不同性別——在這樣僵化的性別角色框架下，女性只能「白瘦美」，男性則該「陽剛霸氣」。

什麼是PUA？教人搭訕錯在哪？

過去對於 PUA 的討論，意指某種「男性狩獵女性」手段，這也是為什麼 PUA 全名 Pick-up Artist 最初常被譯為「把妹高手」。

教人如何戀愛或約會，有什麼問題嗎？如果僅是提供追求對象或維繫關係的招數、撇步，當然無可厚非。為人詬病的是，PUA將「與女性發生性行為」視為最終目的，也是檢視男學員是否成功的標準。

此外，在整套教程裡，更充斥著各種對女性的貶抑。藉由「貶低後再給甜頭」，利用人性弱點，一步步將女性引入陷阱。

「其課程內容很容易讓男性讀者誤以為妨礙女生的自主是種陽剛的好表現，因此很可能導致嚴重的後果，例如性犯罪。」——陳紫吟〈什麼是PUA？按照攻略「把妹」有什麼問題？〉

為什麼「女版 PUA 」不是好的性別翻轉？

回到文初的「天王嫂訓練營」，或許有人會想，如果 Pick-up Artist 變成女人 ，女性位置是否就從被動轉向主動？

很抱歉，這也不是好的性別翻轉。所謂「女版PUA」，乍看之下好像翻轉「男主動、女被動」關係模式，卻只是另一種對女性的束縛。

還記得上文提及，那些女學員通常需要做些什麼嗎？首先是整形，必須讓自己擁有一張精緻且符合主流審美觀的臉蛋；其次是出入有格調的場所，拍照打卡，展現自己的品味，暗示未來必為賢妻。

單就這兩項「招數」，難道不是主流社會價值觀中，對「女性該有模樣」的想像嗎？

說到現在，或許你也發現其中的玄妙之處。今天若是「男追女」，男性得透過貶抑女性來達成目的；一旦換作「女追男」，女性則要透過呈現傳統好女性、好妻子的單一刻板形象，來換取理想婚姻。

關於PUA，無論是男把女、女撩男，都同樣複製了女性困境。

好的愛情仰賴經營，不是捷徑

愛情關係常是最受矚目的議題，從熱門論壇如 PTT 男女版（Boy-Girl）、Dcard 感情版，都可見一斑。

從暗戀、追求、交往，再到失戀或分手，我們透過向他人請教，期盼自己能在感情路上更順利，這都是人之常情。因此，想要學習如何追求心儀對象、如何走入嚮往的婚家關係中，都不是錯事。

錯的是，你今天純粹為了騙砲，或藉由欺瞞、傷害對方來換取所需。否則，人人都有自己追求感情的方式，這段關係只要你情我願，有何不可。

無論是書本或網路，隨處都有形形色色的約會或戀愛教學。這些撇步或許能讓你少走一點彎路，但真正的理想關係，通常不是複製而來的，回歸到戀愛或婚姻本質，仍端看你和另一半未來如何經營感情，畢竟任何教戰手冊都無法幫你一輩子。

複製得來的關係，極有可能不是最適合你的關係。

套句最近很紅的話——你的愛情，是真真切切的愛情，或只是像極了愛情？

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