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男帶女友「回老家住」卻被分手 網一聽真相嘆：分了也好

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友帶女友回老家見父母，不料女友卻開始嫌棄他的父母「丟臉、窮酸」，讓網友相當傻眼。圖片來源／ingimage
一名男網友帶女友回老家見父母，不料女友卻開始嫌棄他的父母「丟臉、窮酸」，讓網友相當傻眼。圖片來源／ingimage

情侶間交往穩定後，開始都會與雙方父母見面，若想要穩定交往、結婚，那在雙方心中留下的印象就非常重要。就有一名網友在網路上分享自己帶女友回家見父母的情況，沒想到女友卻嫌對方父母窮酸，最後甚至要求分手，許多網友看了都紛紛直搖頭。

一名在高雄工作的男網友在Dcard感情版發文表示，自己在前幾個月交了一個高雄女友，由於平時很少回家，所以就在上月底特地請假，帶著父母還沒見過的女友一起回到台北市中心的家，希望讓他們彼此認識一下。

一到家門，男網友看到父母坐在門口便上前打招呼，沒想到這時女友卻開始面露難色，認為男網友父母一大早就坐在門口「很丟臉」，事後還向他表示「你父母看起來很窮酸」，連每月寄孝親費回家還會被女友質問「父母不能幫忙你就算了，為什麼還要你養」，讓男網友相當傻眼。

終於2人在父母家中度過一晚，回到高雄後，女友卻開始不理他，最後卻傳來一封訊息，表示「我想了很久，你家人這樣我真得很不OK，我們還是分手吧，生活水準差太多了，看你這樣也存不了錢，怎麼養我跟小孩？我們的未來在哪裡？要是你爸媽以後生病拖累我們怎麼辦？」

男網友將這段故事PO上網後引起網友熱議，網友們紛紛為男網友抱不平，表示，「傻眼，幸好跟這種人分手了」、「人與人之間是交心的，如果一個人把物質看的這麼重，那不要也罷」、「跟這種人結婚，我想以後會很辛苦的喔」。

還有其他網友說，「這種女的放生也好」、「不要想復合了...她才不要出來害人...」、「她是蠻現實的，但我覺得她不該把話說的這麼難聽～分手就好好分」。

事後，女友傳訊息表示認為2人沒有未來，要求分手。圖擷自Dcard感情版
事後，女友傳訊息表示認為2人沒有未來，要求分手。圖擷自Dcard感情版

結婚 情侶 孝親

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