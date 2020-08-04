父親育嬰假給9成薪 可助共同育兒

雙親共同育兒，才是提高生育率的根本之道！生育改革行動聯盟理事長諶淑婷4日在記者會上指出，目前育嬰假限制只有配偶有工作的家庭才能請，政府應修正法案。托育政策催生聯盟召集人劉毓秀則呼籲，政府應給予男性在配偶產後有1個月的9成薪育嬰假，以形成「雙親育兒、雙薪、養2孩」的正向循環，才能有效解除低生育率危機。

男性育兒阻力多

托育政策催生聯盟發言人王兆慶表示，台灣女性多數想要工作，從統計數據可以看出女性勞動參與率逐年明顯提高，但男性育兒參與率卻沒有增加，導致女性蠟燭兩頭燒，對於多生一個孩子感到怯步，進而影響國家生育率。他坦言，由托盟呼籲男性投入育兒工作成效緩慢，希望國家公共政策介入，「提供時間短、薪資補貼金額高的育嬰假。」

「在小孩出生後，我就利用年假、事假陪太太坐月子。」育兒爸爸代表阿澤說，陪太太坐月子是一段很重要的時間，因孩子出生後，對一個家庭的改變非常巨大，有那段時間的育兒經歷，才能在之後真正適應照顧小孩。

阿澤也表示，請假面臨許多現實面的問題，雖然他請的是年假及事假，但時間長達1個月，在工作安排、同事溝通與老闆說明都花了很大的力氣，而收入也因為請無薪事假減少，這些都是他在請假過程中的顧慮。「若政府能在父親陪同育兒方面有更多支持，可以讓社會更加友善，養成兩性共同育兒。」他說。

籲政府實施9成薪育嬰假

諶淑婷說，台灣雖設有6成薪的育嬰留職停薪津貼，但受經濟壓力影響，實際請育嬰假的男性比例非常低，「若讓男性能在配偶產後有1個月的9成薪育嬰假，是對男性請育嬰假的一大鼓勵。」她也指出，目前育嬰假限制只有配偶有工作的家庭才能請，貶低了雙親共同照顧的價值，政府應修正法案。

劉毓秀呼籲，政府應修正育嬰假的相關法規，儘速實施「媽媽產假+爸爸9成薪育嬰假」，讓男性在配偶產後有1個月的9成薪育嬰假，以養成共同育兒、共擔經濟責任的性別平等模式，形成「雙親育兒、雙薪、養2孩」的正向循環，才能有效解除低生育率危機。

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