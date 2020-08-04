男友願幫付房貸但要求登記名下 網一面倒怒批：吃相難看

一名女網友與男友交往一年多，近期男友表示可以幫忙付房貸，但要求房子也要登記男友的名字，令她覺得「震驚」，發文表示搞不懂男友的想法？網友一面倒批評「吃相難看」，勸原PO「放生了啊」。

一名女網友在《靠北女友my girl》發文寫道，自己現年28歲，與30歲的男友已交往一年多，近期男友表示願意幫繳房貸，但希望房子也可以登記他的名字，這個要求令她感到震驚。

女網友表示名下價值600多萬元的房子，是自己從高中畢業到科技廠輪班、存了六、七年的錢，在25歲時自備250萬買下的，目前含車位出租，所收的租金足以支應房貸還綽綽有餘，完全不需要他人幫忙分擔。對於男友提出的想法，她覺得如果男友是真的想要房子，其實可以自己去買一間，「畢竟都30歲了有買房的能力吧？」

眾網友一看PO文疾呼「萬萬不可」、「別被騙了」，認為房子既然是女方在交往前買的，「嚴格來說這房子跟他一點關係都沒有吧」、「吃相難看」、「第一次看到角色對調的案例，這男的真敢講」，紛紛勸原PO「放生了啊」、「分手快樂～下一個會更好！」、「都有房有錢了妳還要男朋友幹嘛啊」、「下次別讓男人知道妳有房子比較好」。