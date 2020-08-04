兩閨密都PO男友照…驚見男子竟是同一人 女網友急問：該說嗎？

如果無意間發現好友疑似遭劈腿，你會選擇說出真相嗎？一名女網友看到兩位好友分別在社群平台上分享與男性友人生活照，且都稱照片中的男子是「男友」，女網友發現兩人照片中的男子其實是同一人！掙扎該不該對好友說出真相，急問網友「該跟他們說嗎？」

一名女網友在《Dcards》感情版發文表示，在Instagram上看到不同交友圈的兩名女性友人，各自PO出與男性友人的出遊照，且都稱照片中的男子是「男友」，女網友發現兩張照片中的男子根本是同一人，驚呼「台灣有這麼小嗎？」掙扎該不該告知她們可能被劈腿，徵詢網友意見。

貼文一出引發熱議，多數網友認為「當然要說，不說事情早晚也會發生，還不如不要再讓傷害更深」、「截圖互給對方看啊，是朋友就做到朋友該做的」，酸諷「又一個時間管理大師」、「這劇情精彩了」。

也有人建議原PO應該保持沉默，免得公親變事主，因為「愛情是麻木的…到時候你好心還變罪人就不好了」、「有些事真的裝不知道比較好」、「何必一口氣破壞兩對情侶咧，說不定她們其實心裡有數」。

另有人提供解決方法，建議原PO「約A出來吃飯喝下午茶，攜伴參加，再單獨約B晚半個小時同一個地方，這樣大家都一翻兩瞪眼，事實勝於雄辯！」對於這件曲折的感情故事，網友直呼「這緣份也太剛好」、「願主保佑她們是遇到雙胞胎、不是遇到渣男」、「台中真的很小，不要做壞事」。