交友軟體真能脫單？街訪路人超乎想像約會經驗

現代人生活型態劇烈變化，從戀愛交往到婚姻的終身大事，無論形式、管道與個人觀念都與過去有很大的不同。而隨著現代人對於戀愛交往的觀念開放，交友管道也相當多元化。噓！星聞「超認真調查局」單元，特地走訪台北東區街頭，想了解現代男女的感情狀況與交友經驗。調查發現由於交友軟體的發達，許多人都曾透過交友軟體找對象，也有很多特殊又令人難忘的遭遇，讓噓編大開眼界。

圖／翻攝自影片

工作忙碌、生活圈太小，導致現代人沒有時間跟機會認識新的異性朋友，因此許多人會利用交友APP來找對象。交友APP的使用經驗更是超乎想像，有的人表示收到過怪怪的照片，有女生遇到男生以「我家有會後空翻的貓」來當約見面的奇怪理由，或是遇過圖文不符，各種交友經驗五花八門。

用過交友APP的受訪者，提到過JD、SweetRing和iPair愛情公寓等，有人認為JD的優點是素質好、異性回覆率高，也有人認為使用交友APP只是找尋短暫的關係。但也有受訪者表示，交友APP也可以找到真愛，身邊就有人是透過交友APP找到另一半，最後進入婚姻的。

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雖然許多人在交友APP遇過各種千奇百怪的狀況，但身為忙碌的現代人，虛擬交友管道不失為拓展生活圈的另一種方式。尤其七夕情人節快到了，單身狗們如果想要在這令人不開心的節日前趕緊脫單，交友APP就是簡單又快速認識新朋友的方式，打開交友APP，或許就有機會來場浪漫邂逅喔！