暑假佛系溜小孩！媽媽青睞「偽出國旅遊勝地」票選大公開

【文：武美齡，製圖：陳姝妤】

全台百萬小學生齊放假！校門關比鬼門開還恐怖的暑假來臨，許多家長趁假期帶孩子環島=環遊全世界！據BabyHome調查，三成家長表示將消費券用於全家出遊及吃大餐，顯示「旅食」是近期家長消費主力之一，而因疫情無法出國，許多家長帶孩子在台「偽出國」，踏入這些祕境「環島」就能「環遊全世界」！投票結果顯示，最受媽媽青睞的偽出國旅遊勝地前三名，包括人氣最旺的「澎湖藍洞」；並列第二名的則有「台灣小嵐山」烏嘎彥竹林，以及「台版小希臘」馬祖芹壁村。而遇上報復性旅遊大塞車時，BabyHome編輯精選三大國道特色休息站，清水站大型水族館、東山站親水公園、關廟站草泥馬區，不只讓你下車尿尿，更讓孩子玩翻天。

野放小孩好處去，媽媽青睞偽出國旅遊勝地大公開

據BabyHome調查，三成家長表示將消費券用於「旅食」，而因疫情無法出國，許多家長帶孩子「環島」就能「環遊全世界」！投票結果顯示，最受媽媽青睞的偽出國旅遊勝地前三名，包括人氣最旺的「澎湖藍洞」，天然的美麗景緻讓人驚豔。

並列第二名的則為「台灣小嵐山」烏嘎彥竹林，適合親子出遊，走在綠蔭竹林間享受自然交響曲，且周邊適合順遊的景點多多，如苗栗客家文化園區、清安豆腐街等。

左：烏嘎彥竹林（圖片來源／苗栗縣文化觀光局）右：京都嵐山

「台版小希臘」馬祖芹壁村村落背山面海，順著山勢往上而建，成為當地最美聚落，徜徉海景親子都有好心情。

馬祖芹壁村（圖片來源／交通部觀光局）右：希臘聖托里尼。

第三名是有「秒到日本」稱號的台中刑務所演武場，帶孩子坐在這裡渡過午後時光，讓爸媽心靈沉澱放空。

台中刑務所演武場充滿濃濃和風。（左圖片來源／道禾六藝文化館）

此外，另有家長分享新興景點「新嘉大昆蟲館」，大型圓形玻璃溫室與「新加坡濱海灣花園花穹」有異曲同工之妙。「台版撒哈拉沙漠」頂頭額沙洲，除了風景美，這裡就像個超大型玩沙樂園，陪孩子一起玩沙、衝沙玩到瘋吧！

左：嘉大昆蟲館（圖片來源／新嘉大昆蟲館FB） 右：新加坡濱海灣花園花穹

暑假出遊塞車大考驗，三大特色休息站繼續玩

親子旅遊之際，近期常見因報復性出遊引爆塞車潮，國道休息站成為民眾休息必訪之處，但休息站不再只有下車尿尿的功能，更精心設計了豐富親子遊樂區，如「清水休息站」的大型生態水族箱，並設置「3D觸控互動區」藉由互動銀幕讓親子挑戰感官，彷彿深入海底。「東山休息站」室外的親水噴水池也是孩子們最愛造訪之處，不妨在勞累的長途旅行中，親子一起踏水輕鬆一下。

圖片來源／新東陽清水服務區

圖片來源／東山服務區FB

經過長途車程若能親近可愛動物，塞車的疲勞心靈感覺都被療癒了，「關廟休息站」可和草泥馬互動，如當天有新鮮牧草還能體驗餵食，但切記要溫柔對待牠們唷！讓全家塞車緊繃的心靈好好放鬆一下，建議爸爸媽媽出門前可先做好功課，使偽出國的野放小孩旅程更加順利。

圖片來源／高公局

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