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她玩交友軟體苦惱要答應曖昧對象嗎 網友勸：沒見面前都是假的

聯合新聞網 / 綜合報導
現代人工作忙碌，交友軟體成為認識新朋友的管道。示意圖／ingimage
現代人工作忙碌，交友軟體成為認識新朋友的管道。示意圖／ingimage

想認識人不用出門，但如果要交心還是少不了見面！近日女網友在交友軟體上認識一個不錯的對象，男方是住在國外的台灣人，男方詢問她「願不願意跟他在一起等他回來」，女網友秒答應卻被家人朋友阻止，網友詢問「知道家人朋友都是為我好，可是真的對他有點動心，如果是你們會如何選擇呢？」

原Po在「批踢踢實業坊」上表示，最近她抱著交朋友的心態也開始玩交友軟體，並在上面認識到一個住在國外的台灣人，她解釋與對方「話題合，人生觀念相符，相處輕鬆」，對方預計今年底就會回國且不再出國了，並且問原Po「願不願意跟他在一起」，原Po說「我目前是答應他了，反正這段時間應該也不會有其他對象，但是告訴家人朋友後，得到的都是反對意見」。

原Po解釋，親朋好友認為她太容易相信別人，因此覺得她被騙了。網友看完，有人認為「沒見到面都不算，先不用看的這麼認真吧」、「要是見到面有落差，你等的時間不就浪費了」、「見了面以後才能開始算數」、「等他回來見面相處看看啊，又沒什麼損失」、「你現在頂多算有曖昧對象而已」。

也有人覺得「我斷斷續續聊了一年才交往，給你參考」、「時間拉長到超過3個月，剛鑽出土的蟬也撐不過夏天」、「聊一個禮拜就見面了，現在六年穩交中」、「現在的男朋友就是交友軟體上撿到的」、「 他還沒回台灣就繼續找人配對ㄚ」。

PTT 交友軟體

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