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男友下通牒令「結婚之後要跟著吃素」 她苦思後黯然選擇分手

聯合新聞網 / 綜合報導
她抱怨與吃素男友飲食觀念不同，網友看完全勸分。 示意圖／ingimage
她抱怨與吃素男友飲食觀念不同，網友看完全勸分。 示意圖／ingimage

相愛容易相處難，如果生活習慣不合也是枉然！網友在「Dcard」上發文分享與素食者交往的心情，她表示當時在朋友聚餐上因食物而鬧彆扭，原Po問男友「如果之後結婚了要怎麼辦」，男友回「不可能男方辦素食桌，女方辦葷食，結婚之後要跟著一輩子吃素」，網友看完傻眼「憑什麼結婚之後要跟著他吃素？為什麼不是跟著妳吃葷呢。」

原Po直言「男友是個超級素食主義者，交往前還沒想到會有那麼多問題」，前幾天他們參加朋友聚會，她想吃「蒸蝦」，男友卻警告「不行，妳吃我就不理妳」，聚餐結束後，她問男友這樣以後婚禮的菜色該怎麼決定，男友回「不可能男方辦素食桌，女方辦葷食，結婚之後要跟著一輩子吃素。」

原Po表示「這個問題讓我想了好久，但是他對我真的很好，很有肩膀。姐姐是叫我分手，只是不知道要怎麼跟他開口。問問大家的意見」，網友看完，有人認為「有病吧，要強迫別人就去交一個吃素的女友啊」、「憑什麼結婚之後要跟著他吃素？為什麼不是跟著妳吃葷呢」、「唉，敗壞素食者名聲，本身也吃素 我不會這樣做...」。

事後，原Po與對方和平分手，她表示「當然這也是我自己選的，希望他能找到屬於他的幸福。」網友則針對葷、素食者交往提出看法「我媽吃素，我爸吃葷，婚前就如此了，現在結婚2x年，大大小小的架吵過，但沒有因為對方吃葷吃素吵架過」、「我爸吃素，可是他不會強迫我們，我們要吃肉什麼他也都會買」。

素食者 Dcard

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