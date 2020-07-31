邊顧小孩邊玩遊戲 妻氣炸：手遊什麼時候會從我的生命中消失

一個家庭的維持，不會只是單方面的努力就能達成。近日有位女網友分享，在浴室洗澡的時候，聽到房內小孩的哭鬧聲，便馬上圍著浴巾出來，但當下看的卻是老公一手拿著手機玩遊戲，一手給小孩吃奶嘴，眼看哭鬧聲不止，老公更丟下一句「妳用一下，好不好？」讓原PO崩潰表示「連衣服都還沒穿，竟然好意思叫我處理」。

原PO於30日在「爆怨公社」上分享，在洗澡時聽到小孩哭，浴巾圍著就跑出來了，自己的老公卻只顧著玩遊戲，讓他氣憤不已。在後來與老公溝通後，他還是老話一句「妳可以不要再講這個問題了嗎？」並把重點放在他已經有進去房間哄，但小孩就是還在哭，溝通到最後雙方口角不合，老公更說明「我就想先做完事情啊」。

對此，原PO則氣憤強調「我連衣服都還沒穿，你想做完事情，我就不想穿好衣服、把保養品擦好嗎」。而對方沒話說後，就自己離開，直到半夜一點多都還在玩遊戲。讓原PO無奈表示「如果以後過勞，他家如果問我，我一定會講你們都管不了他打電動了，我管的動？」

此文一出，便引起許多網友們討論，紛紛表示「跟我家的一模一樣，下班或者放假，整天屁股都粘在椅子玩天堂，不用睡也不用吃，可以下班一直玩到快上班直接去上班，我都說你遲早會爆肝」、「家庭都顧不好，去顧虛擬遊戲，腦子進水嗎？到時候為了遊戲，失去母子，後悔也來不及了」、「交男友就是不想找愛打手遊的，玩個遊戲就不分輕重，真讓人火大」。