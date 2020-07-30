5理由說服「女人別當家庭主婦」？ 網掀論戰：老公有錢當然想

當女性生完孩子後，該如何決定接下來的人生規劃是非常重要的事情，是要再次投奔就業市場，還是選擇當家庭主婦？這件事也在網路上引起廣大的討論。

一名網友在PTT女孩版以「現在的女生會願意當家庭主婦嗎？」為題PO文，他表示在現今的經濟模式與社會背景之下，女生非常不適合當家庭主婦，他接著列出5點理由。

他提到，第一、現代人幾乎都大學以上畢業，卻待在家待小孩、做家事，對國家經濟發展其實也有不良影響；第二、小孩也只在小時候那幾年需要長時間陪伴，稍微長大根本就不需要媽媽跟著；第三、家庭主婦若長時間沒工作容易失去就業能力。

他也提到，第四、女性應該要經濟獨立，否則哪天跟老公吵架、感情生變，兩邊關係容易不對等；第五、為了家庭經濟的穩定性，如果只有老公一個人在賺錢，萬一出了意外，整個家庭的經濟會突然垮掉，造成家庭不利的後果。

貼文一出隨即引起網友熱議，有人就留言表示，「我身邊的女生都沒人想當家庭主婦」、「我想要的生活品質靠老公一人無法達成，所以一起賺比較實際，而且要預防單薪的風險」、「不論男女要同時顧好家庭瑣事跟工作都是負擔吧」、「老公有錢的話，當然願意」。

還有網友分享其他看法，留言提到「我覺得很多人是結婚懷孕後找不到工作」、「有的是懷孕被裁員，想工作也沒辦法」、「我自己是生小孩後被迫成為家庭主婦，覺得你列出的原因很實際」、「做家庭主婦真的比上班累多了，不太一樣的累和壓力，但是真的是24小時待命，而且如果家務沒弄好還會被說閒話...」。