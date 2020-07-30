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別惹老婆不開心！男慘PO惹老婆「下場」 網一見全笑瘋
不少網友家中的財務支出控管工作是交由老婆負責，老公一不小心跟老婆吵架可能就會收到「減少零用錢」的懲罰。就有一名網友男網友PO出昨天與老婆吵架的「下場」，笑歪許多網友。
男網友在臉書社團「爆廢公社」貼出影片表示自己昨天跟老婆吵架，導致今天落得「這種下場」，只見影片中，男網友打開乾癟的錢包，反倒出來的只剩下幾張證件及「1元」零錢，讓男網友只能呆坐在車內苦笑。
網友一見男網友與老婆吵架後的下場反而大笑不止，有人就留言說「一塊應該是昨天留下的，你老婆今天沒給你零用錢」、「哈哈哈，趕快道歉吧！看能不能有個愛心午餐」、「飲料慢慢喝，要撐到下班」。
還有網友主動獻策表示，「私房錢拿出來時候到了」、「以後吵架前先想想下場，就不會吵架了」、「留一元打公共電話回家道歉阿！」、「千萬別惹財政部長」、「找找座位底下，搞不好發現小確幸」。
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