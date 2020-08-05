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家有一老如有一寶？但我就是不放心老人家帶孩子的方法，怎麼辦？

聯合新聞網 / BabyHome

【作者：許嬰寧 心理師】

「真受不了長輩對著孩子親來親去！」

「為什麼長輩都要把孩子的食物用嘴巴咬碎了才餵給孩子？」

「長輩每次都要孩子吃一大堆她吃不下的東西，我看了都痛苦更何況是孩子？」

「我孩子真的不能白天一直睡覺，這樣晚上就沒辦法睡了！」

為什麼長輩這麼愛我的孩子，但他卻讓我覺得給他帶孩子的時候，這麼焦慮不放心呢？

我們也都是這樣被帶大的，長大後也都好好的，但是當我們自己為人父母的時候，卻對很多長輩的養育方式覺得感冒，很希望能夠溝通改變，但又窒礙難行，有些不方便直言，或者說了也不見效，恐怕還得鬧得失和。

長輩通常很不喜歡被質疑、被批評或者被挑戰，只要一但不小心被戳到了，馬上就會猛烈反擊，搞得我們裡外不是，但偏偏又護子心切，轉而將這樣的困擾在夫妻之間不斷發酵，難免增加了夫妻間的口角。

若要派一個人去和長輩溝通，可以嘗試「抽象的捧、具體的捅」的原則。

1.不要在情緒當下溝通，尤其不要在長輩的情緒激動的時候，因為那時候長輩最是敏感，加上長輩若有老化空巢的種種內在心理，可能會引起他們的焦慮，反而將兩代甚至三代之間關係推遠。

2. 把握三明治溝通原則，長輩就像孩子，即使看似大人，但是溝通時要把握先鼓勵、在批評、又肯定的三明治包裝原則，當作溝通的主要模式，調和氣氛，也讓長輩感受到自己的價值。

3. 鼓勵肯定的部分，盡量抽象、廣泛又深遠，讓對方感覺自己被肯定的層面很廣、並非單一事件，聽者可以感受到的強度會更大，除了肯定他的行為外，更要肯定到他的行為背後的用心和愛，例如：你是最棒的奶奶了、阿威常常都在說好想念奶奶、阿威每次都問什麼時候可以再看見奶奶、媽你跟我說的那方法我上次試過，真的超好用，要不是有你幫我，我最近都不知道怎麼辦…我太忙，還好最近都有你帶小乖，交給別人我一定不放心…

4. 希望對方改變的部分，盡量具體，並提出替代做法。切勿只是批評，而不給方法。也不要太廣泛地批評，更不要牽扯到其他人事物上，以免失焦。例如：媽你不要讓他看太多電視，不然我去買一些拼圖; 不要讓他下午睡太多，還是我讓他去上個游泳課好了，你也可以輕鬆一點; 阿寶說那話不是有意的，我下次教他，你別教他了，他脾氣來的時候會讓你氣壞; 小樂最近班上很多人感冒，我買了一些消毒酒精，我們就麻煩一點，回家就通通先消毒好了，大家如果傳染到了你更辛苦…

5.若是長輩和自己的子女嘔氣時，別急著叫自己的子女去道歉，也別加入跟長輩嘔氣，自己先去了解長輩的想法，因為往往長輩的氣不只有對著孫輩，也會牽連到自己，因為對長輩而言，那可能也隱含著教育子女的失責，所以光是幼小孩子去道歉是不夠的，不如自己先去了解、澄清或是安撫。

6.經常告訴長輩，長輩在自己和孫輩的心目中是多重要的，也肯定長輩的付出和愛，請他們不要和孩子太過計較，而自己會回頭去教育孩子，讓自己做到中層的緩衝，而不是衝突的延伸或雙向的興師問罪。

家人之間，所有的互動都是來自愛，所有的衝突都是來自失望。把愛延續拉長一點，把衝突處理地具體一點。

把話說好，把愛給夠。

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