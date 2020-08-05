親子為三倍券吵架？網媽作法分5派 看看你是哪一種

【文：武美齡】

行政院發放的振興三倍券你家領了沒？孩子的三倍券又是如何分配及安排？有部分親子為券鬧得不愉快，因孩子認為這是政府所給、人人都有，應該是屬於孩子，但媽媽認為「老娘要買菜、繳學費是不用錢嗎？」BabyHome家長分享自家三倍券怎麼用，讓孩子藉此學會理財、更有參與感！

有家長在BabyHome討論區發文，詢問孩子的三倍券該怎麼安排比較好，才能避免親子鬧翻？網媽們紛紛提出自家作法，一起來看看你是屬於哪一派！

1.開放態度溝通派

「在三倍券預購前，我已經跟小孩討論過使用地方，我會請他拿1000元現金給我，然後把三倍券全部給他。預計直接帶孩子去買球鞋了，孩子很清楚，他的鞋通常都超過這價格。」

「與孩子溝通，如果他真的有花費的需要及計畫，那麼可以順勢讓他建立用錢的正確觀念。」

2.理性計算派

因三倍券是家長先花1000元所購買，因此有家長表示會先扣除1000元後，再給孩子2000元的三倍券。

「孩子拿現金1000元跟我換2000元券 ，另1000券為家庭旅遊公用款。」

「建立孩子金錢觀的好機會，請他拿一千出來，然後把三倍券全給他，之後開始的生活開銷一一從三倍券扣除，讓他知道錢是怎麼花出去的，且是花在他身上，爸媽並沒有佔他便宜。」

3.全家旅遊、吃喝玩樂共用

「花在全家人都有享受到的東西上，一起去吃頓大餐，一起去旅行。」

「既然是振興券，所以打算好好吃一頓，到郊外或外縣市走走。」

4.偷偷A起來派

「我家的小孩正念幼推園，還沒有金錢觀念...我的做法是拿一半給他買玩具，他這年紀眼中只有玩具，另一半我會A走當家用。」

「跟小孩說：你是我的，所以你的錢也是我的。」

5.上輩子燒好香派

「升小三的兒子說想要拿來繳學費。」

「我問自己的小孩（升國一和升小五），他們都說給媽媽安排，原因是很像假鈔和有期限，小孩們說會怕怕的，被退或過期⋯⋯⋯所以都給媽媽。」

「孩子蠻體諒我的，說通通給媽媽拿去買東西 ，或是帶她出去玩，所以我決定給她200元券，讓孩子自己去文具店挑些喜歡的用品。」

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