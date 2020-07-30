快訊

卯澳灣今引爆13顆未爆彈 巨大聲響海面水花直衝天際

打架換警局長2.0？「速食治安」真能解決社會問題？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

快打開愛情雷達！ 別再後悔沒早點察覺的10大分手前兆

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計
情侶分手前都有一些前兆。示意圖/ingimage
情侶分手前都有一些前兆。示意圖/ingimage

有任何疑難雜症想了解？或是有想看的排名主題？點我題目

分手，是醞釀很久的結果

經營一段感情，需要時間慢慢累積加溫，感情變質也同樣是一種持續性的狀態變化，或許彼此都還沒說出口，但早已在對方的眼神或是舉止發現不對勁，種種分手前兆都顯示有什麼事情將要發生。

今天的DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，蒐羅網友們那些讓人心碎的愛情故事，揭開每段感情面臨分手的結局前，最常出現的徵兆有哪些。

如果現在的感情正好面臨這些情況，且中了不少項，可能就要仔細想想，彼此是不是有需要溝通改進的地方，別等到一切都來不及。

延伸閱讀：舊愛最美？最讓男人無法忘懷的前女友　第一根本不是初戀

image source:pxhere

分手

No.10 越來越常吵架

過去相處起來鮮少問題，慢慢的發現，近期吵架的頻率逐漸增多，開始為了生活中不曾吵過的小事爭執，彼此甚至不願退讓，愛情就在這些無關緊要的爭吵當中，慢慢被消磨殆盡，有些人更因此埋下分手的導火線。

延伸閱讀：考驗枕邊人渣男指數的十大潘朵拉盒子

image source:pxhere

No.9 開始在意外表與打扮

平時對外表毫不在意的他，突然開始認真打扮，出門前不僅仔細搭配穿著，還不忘整理髮型或是噴點香水，也開始會去健身房運動跑步。如果不是邁入中年開始注重健康，很有可能就是喜歡上了別人。

延伸閱讀：親愛的我真的不能說！十大男生會對女友扯的謊

image source:pxhere

No.8 需要他的時候總是不在

以前難過的時候一通電話，不管再忙都會接起來聽你訴苦，犧牲自己的睡眠時間，陪你聊上一整晚，或是義不容辭衝過去找你，但現在需要他的時候總是不在，甚至連打電話也只會換來無人接聽的結果。

延伸閱讀：把妹撩妹全靠這招！十大迷倒女孩的樂器來了

image source:pxhere

No.7 拒絕讓你進入他的生活圈

喜歡一個人，會希望無時無刻都能與對方一同度過，分享自己平日的生活和興趣，大方將你介紹給自己的朋友認識，想辦法讓彼此都能互相參與對方更多的生活。但現在卻說更嚮往一個人的時間，享受自由的時光，這樣的相處模式就要認真思考，只是彼此保有空間，還是真的不適合相處在一起。

延伸閱讀：男生千萬要小心！容易被女生討厭的十大行徑

image source:pxhere

No.6 抱怨你的缺點或嫌棄你

過了熱戀期，本來就會更容易注意到他身上的缺點，或是對方生活上一些令人忍不住抱怨的小地方，然而喜歡一個人不是因為他有什麼優點，而是能夠包容他的缺點。如果不懂得包容，整天嫌棄和抱怨不斷，不僅代表自己可能沒有那麼喜歡他，也表示這段感情只剩下消耗與折磨。

延伸閱讀：女生最常用的十大手機「抓渣男」神技

image source:pxhere

No.5 突然變得冷漠

以前只要稍微顯露出疲態，對方就會緊張兮兮的關心你，是身體不舒服還是心情不好，或是工作上遇到什麼不如意的事情。現在偶爾還是會表達關心，但你感覺得出來，好像沒有從前那麼熱切，甚至常常有點心不在焉與態度冷漠。

延伸閱讀：人生若只如初見！盤點最容易一見鍾情的星座

image source:pxhere

No.4 聊天頻率變少

不管下班回家後再累，最期待的第一件事就是跟你分享今天發生的事，平常不管聊什麼，也都會秒回訊息。但現在聊天經常只有短短幾句，或是隻字片語的簡短回應，你確定對方沒有在忙，就只是很少會再主動找你分享生活。

延伸閱讀：控制慾最強的星座男出爐！前三名根本超級大男人

image source:pxhere

No.3 放棄溝通

談感情何其容易，最困難的就是彼此磨合的過程，很多人想法天差地遠，經常爭執，溝通才會成為最重要的一件事情。當有一方不再就看到的問題嘗試溝通解決，放任對方想幹嘛就幹，等到有一天忍無可忍卻也為時已晚，只能走上分手一途。

延伸閱讀：高富帥結不了婚的10道難關！第一名絕對不是因為太有錢

image source:pxhere

No.2 突然變得很忙

有自己的工作要忙，偶爾參加朋友的聚會或是活動，這些都能夠理解，但如果是計畫好的約會，常常被這些事情當作逃避的藉口，可能就要好好想想，對方是真的有事情要忙，還是想藉此若有似無的慢慢減少相處時間，最後才能較輕鬆的說出想要結束這一段感情。

延伸閱讀：想生混血寶寶？10個異國戀優缺點告訴你哪有這麼容易

image source:pxhere

No.1 相處起來覺得很累

很多時候，我們心裡早已有了答案，知道他其實沒那麼愛你，但仍然努力想要企圖說服自己事實不是這樣，然而就算騙得了自己，也騙不了真實的感受。當一段感情只剩下單方面的包容與付出，每分每秒的相處都是種互相消耗，內心只會感到疲累不堪。

延伸閱讀：十大愛情殺手最讓另一半受不了的生活習慣

image source:pxhere

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年07月31日至2020年07月29日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『分手前的徵兆』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

小編精選新聞不錯過，快加入【網路溫度計telegram】https://t.me/dailyviewtw

愛情

延伸閱讀

建加護病房大數據資料庫 台大智慧醫療再升級

動滋券你搶到了？ 四大加碼券中藝Fun券聲量奪冠

中俄最怕的「幽靈」 美軍B-2隱形轟炸機有致命缺點

各式加碼補助券 孫大千：史上最大個資大數據收集行動

相關新聞

快打開愛情雷達！ 別再後悔沒早點察覺的10大分手前兆

經營一段感情，需要時間慢慢累積加溫，感情變質也同樣是一種持續性的狀態變化，或許彼此都還沒說出口，但早已在對方的眼神或是舉止發現不對勁，種種分手前兆都顯示有什麼事情將要發生。

【住在陰陽海邊】施岑宜／他人都是自己人

濱海公路是回家必經之路，這是條北台灣貨物來往東部的重要道路，所以總有許多大型貨車、卡車穿梭。年輕氣盛時，我不愛前方行車視野被阻擋，凡前頭有大車，尾隨在後的我一定千方百計超越。但一切就像是人生般荒謬，當

【美味記憶】Noliko／栽種九層塔的台灣料理店

以前，我不愛九層塔的特殊氣味，到市場買菜時，經常婉拒攤商贈送。但自前幾年開始，我總在春天來臨時種下九層塔，種下的是溫馨記憶，因為它濃郁的滋味令我回味無窮。 那年舉家遷居日本，某日傍晚，女兒吵著想喝珍

【夫妻之間】夏客／火

五月初隨老公搬到廈門，相較之前浙江嘉興的租金，廈門簡直是寸土寸金。住了快兩個月，二十樓某戶因電線老舊引發爆炸起火，幸虧我們住的是十樓，在兩分鐘內更衣並拿重要物件，和老公走樓梯逃生，到了一樓，已有上百位

發文抱怨日本公婆 陌生人傳訊老公：這樣的台灣太太最好不要

俗話說「清官難斷家務事」，鮮少人會去刻意干涉他人家庭的問題。但近日有位網友分享，自己因遠嫁到日本，偶爾會上網抱怨公婆，但竟被有心人士傳訊息給自己老公，並建議他「這樣的台灣太太最好不要了」。。

非婚不可？我不過將就的人生，也不會成為你湊合的對象

我姐後來說，轉身離開的時候，她一點落寞的感覺都沒有，反而覺得心裡那塊石頭終於落了地。那一刻她終於明白：原來內心深處，一段將就的婚姻會令她如此畏懼、逃避。

【大叔的中年小事】程耀毅／夢的N次方

生活，變得不一樣。很多以前大家不會，不想，不可以做的事情都一起發生了。當進電影院看一場電影，多了幾分賭注成分後，我們的生活變得很有電影感。一家四口開車到台南旅行，有種像電影蒙太奇的感覺。不同的行程，破

【生活的風景】陳金鳳／牆角的奇景

「上帝的金戒指」天文奇觀已落幕了。當金戒指出現時，我十足把握地拿出墨鏡和遮陽帽前的暗色防曬罩疊在一起觀望，結果完全不行；先生再取來他的墨鏡疊上，還是不行；後來又找出第二支墨鏡再疊上，四層防護鏡終於清楚

【媽媽心機】Awin／雅雯我愛你

身為妻子與母親的妳，生活是否也被3C產品大舉入侵？或者說，被家人失寵了。 當先生下班回家的第一件事，不是問妳今天過得如何，而是坐在沙發上掏出手機，一指滑開手機螢幕栽入他的後宮世界。當大兒子巴著妳討好

她怨月薪70K男友堅持搭捷運不買車 網友一面倒挺他：想法正確

買車是許多人奮鬥的目標之一，不過也有人有不同的想法。一名女網友發文表示她的男友各方面都很不錯，唯獨不開車，是個捷運族，兩人常為此吵架，「我希望他只要買一台七十萬國產車，能夠代步就好，這個要求過分嗎？」貼文一出立刻引發網友熱烈討論

【親子教養】林郁／再見，小烏龜　

外子與我一向喜歡帶著三個孩子到附近的公園遊憩。 偌大的公園裡生機盎然，除了可供遮陰的樹木眾多，一掃都市的燠熱之外，最討孩子喜歡的莫過於公園側邊的大型人工池。池裡面有許多魚群，太陽探出雲層時，還能看到

【生產再發現】張華娗、諶淑婷／等待是孕期的主旋律

今天是我孕期第三十九周又六天，這一周陸續感受到忽強忽弱的宮縮，每晚睡前我都想，或許半夜就會接到寶寶的通知了，結果都一覺到天亮。 不過我並不著急，等待，是我孕期的主旋律。我知道，無論是在子宮裡孕育胎兒

熱門新聞

發文抱怨日本公婆 陌生人傳訊老公：這樣的台灣太太最好不要

加拿大可疑種子包裹驚見「台灣」字樣 中華郵政出面澄清

宏匯廣場76家美食地圖名單公開！10家百貨、新北首店

想好客庄券怎麼花了嗎？ 11縣市70區必遊景點大公開

新北最大百貨來了 3.1萬坪宏匯廣場31日起試營運

全家便利商店「江原道雪蟹蟹膏」又來了！辣味口味限量開賣　加碼限量推出「蟹膏飯糰」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。