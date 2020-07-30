快打開愛情雷達！ 別再後悔沒早點察覺的10大分手前兆

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分手，是醞釀很久的結果

經營一段感情，需要時間慢慢累積加溫，感情變質也同樣是一種持續性的狀態變化，或許彼此都還沒說出口，但早已在對方的眼神或是舉止發現不對勁，種種分手前兆都顯示有什麼事情將要發生。



今天的DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，蒐羅網友們那些讓人心碎的愛情故事，揭開每段感情面臨分手的結局前，最常出現的徵兆有哪些。

如果現在的感情正好面臨這些情況，且中了不少項，可能就要仔細想想，彼此是不是有需要溝通改進的地方，別等到一切都來不及。

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No.10 越來越常吵架

過去相處起來鮮少問題，慢慢的發現，近期吵架的頻率逐漸增多，開始為了生活中不曾吵過的小事爭執，彼此甚至不願退讓，愛情就在這些無關緊要的爭吵當中，慢慢被消磨殆盡，有些人更因此埋下分手的導火線。

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No.9 開始在意外表與打扮

平時對外表毫不在意的他，突然開始認真打扮，出門前不僅仔細搭配穿著，還不忘整理髮型或是噴點香水，也開始會去健身房運動跑步。如果不是邁入中年開始注重健康，很有可能就是喜歡上了別人。

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No.8 需要他的時候總是不在

以前難過的時候一通電話，不管再忙都會接起來聽你訴苦，犧牲自己的睡眠時間，陪你聊上一整晚，或是義不容辭衝過去找你，但現在需要他的時候總是不在，甚至連打電話也只會換來無人接聽的結果。

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No.7 拒絕讓你進入他的生活圈

喜歡一個人，會希望無時無刻都能與對方一同度過，分享自己平日的生活和興趣，大方將你介紹給自己的朋友認識，想辦法讓彼此都能互相參與對方更多的生活。但現在卻說更嚮往一個人的時間，享受自由的時光，這樣的相處模式就要認真思考，只是彼此保有空間，還是真的不適合相處在一起。



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No.6 抱怨你的缺點或嫌棄你

過了熱戀期，本來就會更容易注意到他身上的缺點，或是對方生活上一些令人忍不住抱怨的小地方，然而喜歡一個人不是因為他有什麼優點，而是能夠包容他的缺點。如果不懂得包容，整天嫌棄和抱怨不斷，不僅代表自己可能沒有那麼喜歡他，也表示這段感情只剩下消耗與折磨。

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No.5 突然變得冷漠

以前只要稍微顯露出疲態，對方就會緊張兮兮的關心你，是身體不舒服還是心情不好，或是工作上遇到什麼不如意的事情。現在偶爾還是會表達關心，但你感覺得出來，好像沒有從前那麼熱切，甚至常常有點心不在焉與態度冷漠。



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No.4 聊天頻率變少

不管下班回家後再累，最期待的第一件事就是跟你分享今天發生的事，平常不管聊什麼，也都會秒回訊息。但現在聊天經常只有短短幾句，或是隻字片語的簡短回應，你確定對方沒有在忙，就只是很少會再主動找你分享生活。

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No.3 放棄溝通

談感情何其容易，最困難的就是彼此磨合的過程，很多人想法天差地遠，經常爭執，溝通才會成為最重要的一件事情。當有一方不再就看到的問題嘗試溝通解決，放任對方想幹嘛就幹嘛，等到有一天忍無可忍卻也為時已晚，只能走上分手一途。

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No.2 突然變得很忙

有自己的工作要忙，偶爾參加朋友的聚會或是活動，這些都能夠理解，但如果是計畫好的約會，常常被這些事情當作逃避的藉口，可能就要好好想想，對方是真的有事情要忙，還是想藉此若有似無的慢慢減少相處時間，最後才能較輕鬆的說出想要結束這一段感情。



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No.1 相處起來覺得很累

很多時候，我們心裡早已有了答案，知道他其實沒那麼愛你，但仍然努力想要企圖說服自己事實不是這樣，然而就算騙得了自己，也騙不了真實的感受。當一段感情只剩下單方面的包容與付出，每分每秒的相處都是種互相消耗，內心只會感到疲累不堪。



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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年07月31日至2020年07月29日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『分手前的徵兆』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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