小心！親子共食及過度親吻孩子容易感染常見5種疾病

【作者：巫漢盟（阿包醫生）】

1歲的萱萱正坐在餐桌上等著大人餵食給她，原本媽媽一口一口餵著粥好好的，但後來中間空檔，阿嬤也想餵食，就隨意夾起桌上的雞肉，自己咬過之後再餵給萱萱。

然而過了4、5天，萱萱開始發高燒，口內也起水泡，嘴唇周圍更起紅疹，媽媽趕緊帶她去看醫生，一檢查才知道是感染了「疱疹性齒齦炎」，原來是因為前幾天晚上阿嬤將口中食物嚼碎餵給萱萱，才使她得了此病。

其實我們每個大人口內或多或少都有一些疱疹病毒，它平時都暗藏在口內神經中，當人體抵抗力低下時才會發作，而小寶寶抵抗力尚未發育完全，一旦接觸到疱疹病毒就會引起嚴重反應。

親子共食容易傳染的疾病

這次阿包醫生就要來提醒大家，別再親子共食，以免感染以下常見傳染病：

疱疹性齒齦炎

經共食易引起的疾病以疱疹性齒齦炎為大宗，傳染途徑以直接接觸到有傳染力的唾液或口腔黏液，該病毒潛伏期約7天，症狀包括發高燒、口腔周圍起紅疹、口內起水泡、流口水，嚴重者甚至舌頭和嘴唇周圍會潰爛。

EB病毒

EB病毒主要經由唾液和飛沫傳染，感染該病毒時大多沒有明顯症狀，但少數幼童會出現發燒、喉嚨痛、疲倦、食慾不振的情形，嚴重時扁桃腺會出現化膿性腫脹。

流行性感冒

流感主要經由飛沫傳染，也會侵入呼吸道系統，包括口腔、鼻腔等，且症狀來得又急又快，包括發燒、頭痛、肌肉痛、流鼻水、咳嗽等，嚴重者可能併發肺炎、腦炎、心肌炎等疾病。

一般感冒

引起一般感冒的病毒高達上百種，主要經由飛沫傳染，從口腔、鼻腔等呼吸系統侵入，症狀包括咳嗽、流鼻水、發燒等，嚴重者可能併發支氣管炎、肺炎等疾病。

腸病毒

腸病毒是小兒常見疾病，它是一群病毒的統稱，包括小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒等，主要經由腸胃道（例如：糞口、水、食物汙染）、呼吸道（例如：飛沫、咳嗽、噴嚏）傳染，症狀包括口腔內潰瘍、發燒、手掌、腳掌起疹子等。

避免感染疾病5撇步

想要避免感染上述傳染病仍需從個人衛生清潔做起，包括勤洗手、定期清潔與消毒，最重要的是要讓孩子使用獨立餐具、不嚼碎食物餵孩子、不過度親吻孩子，才能降低感染機率喔！

勤洗手

徹底使用洗手乳或肥皂洗手，每次洗手須持續約20秒。

定期清潔與消毒

寶包的生活環境包括房間、餐廳、浴室、玩具需定期清潔與消毒。

獨立餐具

給予寶包獨立餐具，用餐時使用公筷母匙。

不嚼碎食物餵孩子

若食物太大塊需用食物剪剪碎餵孩子，不嚼碎食物餵孩子。

不過度親吻孩子

父母口腔內有數種病毒，平時避免過度親吻孩子，生病時不可親吻孩子，避免感染疾病。

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