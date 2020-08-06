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孩子暑假在家怎麼安排？該上課還是該放牛吃草？這樣做就別擔心！

聯合新聞網 / BabyHome
圖 / Pixabay
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【作者：張旭鎧（阿鎧老師）】

期末考結束，媽媽除了擔心孩子的成績以外，最害怕的就是即將面對「校門關」！孩子該在家裡好好放鬆？還是應該幫孩子安排課程，先做好下個學期的準備？這是媽媽感到兩難的抉擇，暑假本來就是假期，但是擔心太放鬆，到了開學收心不易，甚至落後別人。但是如果安排課程，會不會讓孩子太有壓力，但是安排課程就不用媽媽每天煩惱孩子在家無所事事！

其實，妥善的安排假期，並不是要排滿課程或是完全放鬆，而是比例拿捏恰當，孩子在這個暑假依樣玩得高興、學得充實！想要安排孩子的暑假，首先有三個基礎要件：

1. 休息與課程比例1:1：

既然到了暑假，就是可以休息的時候，但是不能完全放鬆，否則「放牛吃草」的結果，孩子大概就是整天手機不離身了！但是又不能完全安排課程，這樣會讓孩子身心無法放鬆，導致情緒出現狀況。因此休閒娛樂與課程的比例應該是各半，可以是一天中上午上課、下午自由活動，或是這周去夏令營，下周在家裡創作積木等等，這樣的安排，讓孩子有機會休息，但又不會太鬆懈。

2. 注重運動：

學期間雖然有體育課，但是孩子的活動量普遍不足。所以若要安排休閒活動，建議多往戶外活動，可以逛逛公園、看看展覽，更可以安排運動課程，像是足球、游泳、籃球等，都可以補足孩子的活動量，並且建立肌肉力量及心肺耐力，有助於下個學期能更穩定學習。

3. 課程選擇換個角度想：

有許多暑期課程能夠幫助孩子先建立好下學期的課業基礎，但難免就讓孩子覺得仍像平時在學校、在補習班一樣，這會大大降低孩子的學習動機。因此可以考慮與學習能力相關的有趣營隊，例如想要幫助孩子邏輯、思維能力，就別報名數學課，或許科學營會比較有趣﹔如果想讓今年上小一的孩子練習注音，可以考慮小小主播營，讓孩子先建立正確發音，將來自然在學習注音時，錯誤自然降低。

或許在期末考周要安排暑假課程已經來不及了！那麼在家裡該怎麼安排才合適呢？我們可以考慮幾項原則：

1. 別太晚起床：

建議比平時上學晚個半小時、最多一個小時起床，這會在開學時比較好調整回原有起床時間。這樣的安排是因為孩子在放假期間通常會晚睡，所以要補足睡眠，而且依照平時時間起床，孩子吃完早餐後就無所事事，可能回去睡回籠覺，或者就開始抱著手機玩了！因此適當調整起床時間是有必要的。

2. 早上活動別太安靜：

俗話「一日之計在於晨」，所以通常早上會安排需要動腦的學習活動，但是近年來發現，孩子要不是睡眠不足，不然就是早上缺乏學習動機，因此上午時段可以安排體能活動，可以是簡單的散步、逛街，也可以安排各類體育活動。

3. 閱讀時間不可少：

下午時段安排閱讀時間，一方面作為專注力訓練，另一方面讓孩子在一上午的體能活動所得到的刺激後，大腦有機會整合這些訊息，幫助大腦神經連結更好！而固定的親子閱讀，能在暑假培養與提升親子關係，更有助於大人察覺孩子在閱讀時的優勢與困難，好利用這個時期幫助孩子，建立下個學期的閱讀學習基礎能力。

4. 創意活動有意義：

學期間孩子被動學習，許多想法被抑制，這會使得孩子的創意、創造力受到壓抑、抹滅。因此利用長假期間，安排各類創意活動，尤其是利用開放性的教材，例如黏土、水、沙、樂器等等，讓孩子創作，這活動除了幫助父母了解孩子想法以外，更有助於思考反應速度的提升。

5. 彈性自由時間：

如果所有作息都由大人訂好了，那麼孩子完全按表操課的結果，將使得孩子的組織、計畫能力無法發展。因此可以留下自由時間，讓孩子與大人討論後，安排如何使用這段時間。可以允許孩子在大人接受的範圍內使用手機，也可以將上午活動在下午複習，甚至延伸閱讀或創意活動，最主要的是這段時間是孩子主動安排的。

6. 爸爸你別跑！

周末假日可以安排「爸爸時間」，讓孩子與爸爸有同樂的機會，可以是一起玩體能活動、可以是陪爸爸打電動、可以是跟爸爸一起玩泥巴。這樣的安排除了是讓父子、父女的親子關係提升外，當然就是讓媽媽有喘息的機會囉！

根據以上原則， 我們可以這樣設計孩子的暑期作息表，給您參考！

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