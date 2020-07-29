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發文抱怨日本公婆 陌生人傳訊老公：這樣的台灣太太最好不要

聯合新聞網 / 綜合報導
有位網友分享，自己因遠嫁到日本，偶爾會上網抱怨公婆，但竟被有心人士傳訊息給自己老公，並建議他「不要這樣的台灣太太」。 圖截自爆怨公社
有位網友分享，自己因遠嫁到日本，偶爾會上網抱怨公婆，但竟被有心人士傳訊息給自己老公，並建議他「不要這樣的台灣太太」。 圖截自爆怨公社

俗話說「清官難斷家務事」，鮮少人會去刻意干涉他人家庭的問題。但近日有位網友分享，自己因遠嫁到日本，偶爾會上網抱怨公婆，但竟被有心人士傳訊息給自己老公，並建議他「這樣的台灣太太最好不要了」。

原PO於29日在「爆怨公社」上發文表示，自己偶爾會在爆怨公社上抱怨公婆，但最近卻發現有位網友特地用日文私訊給自己老公，並向他報告我在社團發文抱怨他的父母。這名網友在訊息中說明「您好，你的太太很糟糕喔！把你的父母當白癡，也把你當白癡。常常在台灣人的社團抱怨。我覺得這樣的台灣太太最好不要了」，此舉讓原PO無奈表示「不用再吃飽太閒挑撥人家夫妻了」。

當原PO老公收到此訊息後，則主動向老婆坦承表示「妳在日本生活沒什麼朋友～跟我家人生活總有不如意，妳有個發洩管道就好，我不會在意這個白癡傳的訊息～只是讓妳知道一下這個人在挑撥我們」。

多數網友紛紛表示，「這個人絕對是自己婚姻不幸才會眼紅嫉妒妳」、「為什麼要多管閒事，看到這種都覺得很討人厭！還好妳有老公撐腰」、「他有病是不是？人家抱怨關他屁事？吃飽太閒不會去海邊撿垃圾喔」。

更有留言貼出身邊相同經歷的朋友，並表示「這種人很多啊，我朋友在個版問候公婆祖宗十八代，還說了希望他們趕快死，然後就被她同學截圖給她老公看，她老公氣到要離婚，理由是因為咒他爸媽死，他覺得這種老婆太可怕～不過她婆婆卻說誰氣頭上都沒好話，發洩一下也沒差，但她老公就是聽不進去」。

婚姻 日本 爆怨公社 婆婆 夫妻

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