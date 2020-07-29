你是爸媽，但也能是自己－學習當「剛剛好」父母

在資訊唾手可得的時代，想當「好父母」，比過去難上許多。 圖／陳軍杉攝影

在資訊唾手可得的時代，想當「好父母」，比過去難上許多，無論是本身對自己的期待，或者旁人、長輩們對父母有著既定的刻板印象，一場接一場為眾人而演的「好父母大戲」不分家庭，正在現實生活中上演。

走進實體書店，放眼望去「百歲派」、「親密育兒派」...等，五花八門的教養書籍，更別說網路上真假難辨的育兒知識，若再加上家中長輩時不時脫口而出「我以前 … 」相關的經驗談，新手父母的教養之路，愈來愈艱辛。

心理學出發 為教養尋解方 「通常父母最頭痛的還是孩子的情緒。」耕心文教創辦人楊俐容觀察到，新手父母首要困擾不外乎孩子的「情緒」問題，往往寶寶一哭，父母的心必然揪結，當尿布換了、奶喝了、睡也睡飽了，但哭聲依然不止，就會產生極大的無助感。

除了寶寶本身的問題，楊俐容表示，大多數的家庭還面臨夫妻之間「分工」與「觀念」的差異，若新手家庭找長輩作為後援，還必須面對世代間，資訊不對等所帶來的觀念落差。

為解決台灣新手父母在教養上的困境，麗嬰房總裁林泰生攜手楊俐容，推出「父母學堂」，以專業心理學的角度、四大核心理念：「科學育兒」、「夫妻同心」、幫助孩子成為全方位的好寶寶」、「看見每個寶寶的獨特性」幫助新手家庭降低育兒上的壓力。

「父母學堂」提出用科學的方法，為焦慮的新手家庭找出路，以四大核心理念，讓父母們輕鬆育兒。 圖／陳軍杉攝影

在育兒情境 找到「不可或缺」的自己 不同於上一代，現代夫妻大多以「隊友」互稱，採合作關係來維持一個家的每日運作，但楊俐容直言，媽媽的壓力卻沒有比較小，除了依舊是孩子的主要照顧者，還要兼顧職場工作或其他家庭事務，箇中辛苦只有自己明白。

「自我調適很重要，不管妳多辛苦，每天都要留一點時間給自己。」楊俐容鼓勵媽媽們至少一個禮拜要安排屬於自己的時間，無論是穿著自己喜歡的衣服，與朋友喝個下午茶，或者看本自己喜歡的書...等，找到讓自己放鬆的方式很重要。

楊俐容認為，父母擅於發揮的功能不大相同，舉例來說，爸爸的力氣大，與媽媽相比，較適合與孩子玩像是「飛高高」的遊戲。隊友應該要多體認自己「不可或缺」的部份，才容易對育兒工作有參與感。

楊俐容也不忘提醒，夫妻關係應該凌駕一切，即便有了孩子也不該捨去愛情，根據她的觀察，夫妻相愛能讓孩子安心，也才能帶動他們追隨父母的腳步，學習愛人與被愛。

楊俐容表示，多數父母專注於用什麼「方法」引導孩子快樂長大，卻忽略好的夫妻關係，是影響孩子正向成長的重要關鍵。 圖／陳軍杉攝影

當個「夠好」的父母就好 活在資訊爆炸的年代，現代父母給自己設定很多「標準」，若無法成為理想中的那個樣子，往往壓力就跟著來。

「很多父母的焦慮，來自我是不是哪裡做得不夠好？其實肯定自己夠好就好了。」楊俐容認為一個夠好的父母對孩子來說就夠了，能接受夠好的自己，也能輕易接受孩子夠好就好。

發現「陪孩子做自己」的力量

麗嬰房老總林泰生認為，父母必須從自己開始改變，幫助孩子長大成為「對的人」。 圖／陳軍杉攝影

林泰生表示，許多準父母把未出世的孩子先想像成白馬王子或白雪公主，但實際上孩子就是你的孩子，父母要思考的是，如何扮演好自己的角色，幫助孩子長大成為對的人？

「我的長孫有自閉症，但是他活得非常自在。」林泰生解釋，起初自己的兒子、媳婦總期待兒子變「正常」，但這常常是痛苦的來源。後來夫妻倆接受孩子是上帝給的「禮物」，看見孩子的進步與獨特，心境跟著開闊，整個家的氛圍就溫暖許多。

林泰生認為，父母的心態對了，就能將孩子美好的本質引導出來，這也是他創辦父母學堂的重點。

麗嬰房二代接棒 父母學堂再創新 當父母學堂的運作逐漸步入正軌，林泰生交棒愛女林柏薇，她同時也是三個寶貝的媽媽，對於父母學堂的未來，她有新的藍圖與方向。

「我當媽媽以後，交了不少同是新手爸媽的朋友，我們從彼此的交流中，學習很多。」林柏薇期待幫助父母學堂的學員組成共學團體，以彼此的力量減少育兒壓力；未來在父母學堂的課程設計上，也將以主題式的方式進行，讓新手家庭能針對不同的育兒情境，一一破解難題。

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