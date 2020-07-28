她怨月薪70K男友堅持搭捷運不買車 網友一面倒挺他：想法正確

買車是許多人奮鬥的目標之一，不過也有人有不同的想法。一名女網友發文表示她的男友各方面都很不錯，唯獨不開車，是個捷運族，兩人常為此吵架，「我希望他只要買一台七十萬國產車，能夠代步就好，這個要求過分嗎？」貼文一出立刻引發網友熱烈討論。

原Po在臉書粉專「靠北女友my girl」匿名投稿，透露她的男友各方面條件都不錯，長相斯文、五官端正，學歷碩士，月薪七萬多，她也很滿意，不過接著抱怨他「就是不開車，是個捷運族」，她希望對方買一台七十萬國產車，能夠代步就好，兩人卻常因此吵架，對此她詢問買車的「這個要求過份嗎？」

原Po希望對方買一台七十萬國產車，能夠代步就好，兩人卻常因此吵架。圖／取自「靠北女友my girl」

Po文一出，網友一面倒紛紛挺男友「沒小孩的話，真的買車很浪費欸」、「自己家裡沒停車場又沒租車位的地方，停公用收費的，一個月都要5、6000」、「加上每年燃料稅等等之類的都是一筆開銷，車開不開都要繳這些...」、「養車超級貴，捷運很方便啊」、「自己買呀！為什麼是男友買？」、「位於有捷運的天龍國，買車的必要性真的太低了」、「在台北開車真的超浪費錢，CP值低到爆」、「他的想法很正確，妳很自私」、「坐捷運又沒什麼，是妳自己想被載吧」、「你可以買來載他，他就不用搭捷運啦」。

也有人認為「要買車，你要付一半的車錢跟後面養車錢的話，可以跟男友好好溝通啊，如果真的自己想開車，自己買一台最快啊，不需要爭吵～」、「妳要出一半的買車錢和保養維修費用和稅金，那就沒差」、「在高雄的話地廣人稀可以買」、「也許他想等到結婚再買啊」、「代步機車就好啦，如果出遠門偶爾三天兩夜的玩基本上去租車就好了」、「我認識的一個大哥，兩夫妻都載台北工作，他還把車賣掉，捷運真的很方便啊」。