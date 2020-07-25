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每天聊LINE！婚禮當天遭10年好友放鴿子 新郎問：該絕交嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
新郎表示自己有個10年的老友，結果婚禮那天卻被放他放鴿子，事後也沒有任何訊息，覺得是否可以絕交了。 圖／ingimage
新郎表示自己有個10年的老友，結果婚禮那天卻被放他放鴿子，事後也沒有任何訊息，覺得是否可以絕交了。 圖／ingimage

婚禮是一生中的大事，從事前規劃到婚禮當天，要花上許多金錢和心力，也希望能邀請到人生中重要的親朋好友們一起共襄盛舉，但一名網友抱怨最近辦婚禮，卻發生了一件很扯的事，有一名每天聯絡的10年好兄弟，講好婚禮要來，結果當天卻消失，之後就人間蒸發，想問大家這種情況是不是可以絕交了。

網友在PTT女孩版發文寫道，最近舉辦婚禮發生了一件很扯的事，有一個每天上班都會聊LINE的十年好兄弟，講好婚禮要帶女友一起來，結果婚禮當天同桌的表示他還沒來，過了一小時，打電話也不接，最後就被放鴿子，事後連一句話、一則訊息、一通電話都沒有，如果有事還能體諒，但朋友打聽後好像也沒有特別的事發生，這個人就人間蒸發，他想問大家如果遇到這種人，是不是就可以刪除好友不來往了呢。

其他網友看到也表示「這真的可以直接絕交了 」、「不懂尊重的人還掛念幹麻」、「好詭異…你們真的是朋友？」、「碰過類似的，我也是會記恨，往後15年到現在都沒聯絡了」但也有人說「先弄清楚原因再說」、「真的要好好弄清楚原因，我差點毀掉一段超過10年的友情」也有很多人覺得「他愛的是你」、「你的喜帖是我的請帖」、「暗戀你吧，想說結婚沒機會了」。

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