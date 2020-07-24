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女大生露下體「想紅」：女性的解放 要由女性自己決定

吵宴客問題！父親打算不出席女兒婚禮 怒嗆：妳可以當我死了

聯合新聞網 / 綜合報導
女兒與父親在婚前起爭執，讓父親怒嗆「妳可以當我死了，所以都全免，妳結婚要不要請客我也不會去」。 示意圖／ingimage
女兒與父親在婚前起爭執，讓父親怒嗆「妳可以當我死了，所以都全免，妳結婚要不要請客我也不會去」。 示意圖／ingimage

結婚是人生大事，通常都會想要邀請心中重要的人一同參與。近日就有網友分享，在結婚前希望雙方家長見面吃頓飯，但爸爸卻因「雙方人數問題湊不滿一桌」、「菜色價錢」與「付錢的人」，和女兒的意見分歧，最後爸爸更講出重話表示「妳可以當我死了，所以都全免，妳結婚要不要請客我也不會去」。

原PO於23日在PTT的Getmarry板上發文表示，自己跟男友預計年底結婚純宴客，沒有儀式沒有聘金沒有嫁妝，且預計下個月找一天雙方父母共六人，一起見面吃個飯，但後來女方爸爸卻認為六個人坐不滿餐廳圓桌一桌，所以想要多找其他親戚，但原PO則認為若女方的出席人數太多，會讓場面更尷尬，且餐廳不一定要是圓桌，可以找其他餐廳。

對此，爸爸則回應道「菜色至少要5000吧！不然隨便找一間餐廳吃這樣很難看」，更強調「吃飯難道不該是男友出嗎？他是不是很小氣？如果妳要省到無法無天，吃的很寒酸，那乾脆不要吃了」。

爸爸此舉，令原PO十分氣憤回應道「我要結婚娘家從頭到尾沒有出到一毛錢，媽媽也沒有意見，現在嫌人家小氣是甚麼意思？而且你又怎麼知道，我們是不是吃的很寒酸」。原PO更補充說明，自己跟男友出門都是男方付的錢，結婚張羅大小事也是男方出的錢，甚至重新裝潢家裡也是男方出的錢，這樣到底哪裡小氣。最後卻遭爸爸回應「妳可以當我死了，所以都全免，妳結婚要不要請客我也不會去」。原PO文末也補充表示，會難過是因這是自己的人生大事，爸爸不就是要為我開心、祝福嗎？但我的爸爸卻只想著沒有聘金、吃得不好、白白送一個女兒給男方，讓他很虧。

此文一出，便引起兩派網友議論，部分網友認為「妳現在就是被情緒勒索，說真的，如果根本感情就不好，打算從此跟妳爸沒交集就別請他也無妨，沒有盡到養育責任的父親跟陌生人也差不多了」、「日子是妳在過，如果會覺得不開心就不要勉強自己去討好他，不要為了別人的眼光就壓抑自己，更不要為了什麼『孝順』的名頭就委屈自己甚至是另一半」。

但也有網友認為，「每件事總有第一次，就從這件事開始當個聽話的女兒，也挺好的不是嗎？」、「姿態放軟一點，有愛可以解決」、「如果不想邀請就別請，搞得烏煙瘴氣」、「雖然覺得妳爸爸很無理取鬧，但妳的答話確實很容易讓長輩抓狂，我覺得妳需要好好想想往後十年，妳想起爸爸沒來參加婚禮當下的心情會是什麼，無所謂？或是有點難過遺憾？」

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