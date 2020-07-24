被騙8年！看男友身分證發現驚人秘密 衝擊太大讓她無法消化

情侶交往最忌諱欺騙，一旦產生信任裂縫想修補也很難，近日有女網友表示自己和男友交往8年，剛好最近家人要抽農遊券、動滋券等，於是拿了對方的身分證，沒想到卻發現驚人秘密，突如期來的衝擊讓她無法消化，直呼「我被騙了8年」。

原PO在「Dcard」發文，自己跟男友已交往8年，雖然對方大她7歲卻相當體貼，怎料雙方關係日前發生變化。原PO提到媽媽要抽政府加碼推出的振興券，便向她要身分證字號和出生年月日，自己也報上男友的，為了避免講錯於是再次檢查證件，竟意外得知對方居然是70年次，「我跟他的距離瞬間從7歲跳到15歲，真的太震驚了！」

原PO表示，16歲時在交友軟體認識男友，所以當時他已經是31歲的大叔，「如果他當時沒騙我，我保證不會跟他在一起」，而且除了謊報年紀這點，對方真的對她很好，「住在一起這幾年生活費大部分是他在負擔，我如果要回家他也都不辭辛勞的載我」，原PO沒打算分手，只是上網抒發心情，但要像沒事一樣面對他，還需要一點時間。

貼文一出，網友留言回應，「年齡差真的不是問題，但這麼突然實在很難釋懷」、「好疑惑…都在一起八年了他這之間都不會想跟你坦承嗎？」、「年紀不是重點，騙人才是問題」、「感覺很有問題，自己要小心」、「慣性說謊真的不太好」、「好誇張，我不能接受謊報」。