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邀請女方朋友協助求婚 結束後此舉惹怒網友：做人失敗

聯合新聞網 / 綜合報導
朋友的男友以求婚的名義邀請多位女方朋友至一家景觀餐廳，事後卻只表示「辛苦了，你們可以回去了」。 示意圖／ingimage
朋友的男友以求婚的名義邀請多位女方朋友至一家景觀餐廳，事後卻只表示「辛苦了，你們可以回去了」。 示意圖／ingimage

許多人在求婚前都會召集親朋好友一起籌劃，希望能有場永生難忘的驚喜求婚。但近日有位網友在網路上分享自身參與求婚驚喜的經驗，她表示被女性朋友的男友以求婚的名義邀請多位女方朋友至一家景觀餐廳，並希望在女方進餐廳時，能在門口手拿玫瑰花迎接。但是在女方進餐廳後，男方卻只表示「辛苦了，你們可以回去了」，令原PO覺得非常無言。

原PO於22日在PTT的「Womentalk」版上說明，男方主動邀請幫忙求婚，卻在事後直接請他們回去，讓原PO一行人當下只好默默到別家餐廳吃飯，讓她無奈發文詢問「想請問版友這種狀況是正常嗎？被邀請幫忙求婚然後就請我們離開了」。她更補充道「不是要凹請吃飯，但內心總覺得有點不舒服，請問是我們太小心眼嗎？」。

此文一出，多數網友認為男方的行為的確不太恰當，紛紛表示「你們去那裡要花錢花時間，他其實應該請你們吃飯才對」、「對，沒錢就別想要有什麼排場」、「超白目，應該要請你們吃飯的」、「看影片學表面，人脈不是這樣用的，超笨」。

部分網友則表示「感覺婚後應該對女的也不會很好，是那種達到目的就懶得客套的人」、「你好朋友要嫁白目的人，前景堪憂」、「你們見證了一段坎坷婚姻的開始」。更有留言分享自身相似的經驗，「朋友的老公當年求婚也是說包場，結果吃飯錢要我們自己付」、「有男方租了遊艇求婚還要來參與的50人一起平分租金的」。

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