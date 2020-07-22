女從手機截圖抓出男友劈腿證據 網笑：時間管理大師

誠實與信任是情侶交往間最重要的基礎，一旦被破壞了就很難再和好如初，近日一名女網友分享，自己和男友聊天時對方傳了許多張截圖給她，但沒想到眼尖的她卻發現男友正在玩交友軟體，而且事情曝光後還不願意承認，引起網友熱烈討論。

昨（21日）一名女網友在論壇「Dcard」發文表示與男友視訊時對方截了許多原PO的醜照給她，但沒想到她仔細一看卻發現畫面的左上角顯示某款交友軟體的名字，於是在視訊結束時立刻詢問對方「親愛的，交友軟體好玩嗎？」

原PO提到，當時男友解釋自己已經很久沒下載交友軟體，也不知道為什麼會出現在左上角，另外對方還截圖購買項目的時間，時間也的確顯示為2014年，更說如果他有下載時間就不會是2014，讓原PO詢問求助「有人知道為什麼刪掉的App還會出現在左上角嗎？」

貼文曝光後引起熱議，有內行網友透露只有剛從交友軟體跳過來那個App的名字才會出現在左上角，也有人提到「App Store購買項目的時間只會一直停留在第一次下載的時間點，重新下載不會因此而更新」、「App Store購買顯示第一次載的時間，但刪除後重載順序會在上方」。

另外也有許多網友留言表示，「頭頂綠綠的」、「你這樣發，那些偷玩交友軟體的人會更小心」、「一邊玩交友軟體，一邊視訊真的很母湯」、「重點不是他有沒有玩交友軟體，重點是在他騙妳」、「時間管理大師，很會利用時間」、「敢做還不敢當，還敢說謊最爛，分手」、「偷吃不擦嘴巴」。