女生包包「重到像扛磚」？過來人曝：根本百寶袋

男女生出門帶包包的習慣大不相同！一般來說，男生偏向選擇能方便攜帶的腰包與小包放隨身物品，但女生會考慮包包的容量與內袋多寡，帶不同包包出門。近期有一名男網友在PTT上分享自己與曖昧對象約會，幫對方提包包時被重量嚇到，驚問：「為什麼女生的包包總是那麼重？」吸引眾多網友留言分享女友或自身的包包內容物，不少人看完後訝異地說：「是在練重訓？」

原PO表示，當天與曖昧對象吃完飯後，想說展現紳士風度替對方拿包包，結果一拿發現重量相當驚人，對比男生出門都是一個裝鑰匙、錢包與手機的簡單小包包，為什麼女生的包包可以這麼重？雖然對方後來告知包包很重是因為放了筆電，但由於前女友也是在包裡裝滿東西，讓他好奇「女生是不是習慣在包包放很多東西啊？是女生的常態嗎？」

對於此問題，不少網友相當認同，「女人的包包本來就是黑洞」、「有些包包本身沒裝東西就很重了」、「我男友也常說我的包包到底在重什麼」、「我也覺得很多女生的負重能力很強，每天扛磚塊出門」、「我有一次幫女同事拿包包，真的超重」、「女生的包包是哆啦A夢百寶袋」。

也有女網友跳出來分享自身經驗與攜帶物品，「就不知不覺越塞越多」、「一定要帶隨身電扇、化妝包、保溫瓶、傘、外套、大錢包」、「錢包、手機、水、衛生紙、衛生棉、化妝包、行動電源、耳機、人工淚液」、「光化妝包就靠北重了」、「幾乎都是水跟雨傘在重。每次放水進去都感覺自己在揹石頭，但不帶又不行」。但有部分女生表示自己是小包包派的，出門行頭愈簡單愈好。