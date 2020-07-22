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持續60年不斷…他PO父患病後日記 「字不成形」網爆淚

聯合新聞網 / 綜合報導
有些老人有手寫日記記錄日常的習慣。 圖／PIXABAY
有些老人有手寫日記記錄日常的習慣。 圖／PIXABAY

有些人會以寫日記的方式記錄人生，而老一輩的人因為成長在沒有電腦的世代，特別喜愛用手寫。有網友分享爸爸一直以來都有寫日記的習慣，持續不斷的寫了60年，即使患病都未停下，文章內充滿與爸爸的溫馨互動，讓眾人讀後忍不住眼角溼溼地說「有洋蔥」。

原PO表示，爸爸寫日記的習慣來自高一時國文老師的要求，從那時起到現在76歲，已寫了整整60年都沒有中斷，發生什麼事都會記錄下來。如日前全家一起到貓空搭纜車、喝茶用餐，隔天上班時他就發現爸爸彎著身子在寫日記。

但偷看爸爸寫的日記內容後，他難過的發現自己「一個字都看不懂」，因為爸爸罹患嚴重的帕金森氏症，手抖的症狀讓他寫不出一個完整的字。但他仍用想像力看出爸爸在記錄前一天出遊經過，日記上畫的兩個圈圈和兩條線，是爸爸在搭纜車時向動物園裡的大象打招呼，而他也稱讚爸爸「寫得好好，整篇心得文辭並茂」，逗得爸爸哈哈大笑。

最後原PO也感傷爸爸這二個月老化得非常迅速，字裡行間透露出不捨，讓網友紛紛表示「想哭」、「洋蔥滿滿」、「看完直接哭出來」、「直接眼眶泛紅」、「超感人我好想哭！爸爸好棒」，同時也建議原PO好好珍惜現在的時光，多陪伴家人，爸爸不方便寫日記的話可以改用錄音的方式，「好好陪爸爸，記得錄音，我現在很後悔之前都沒有錄音」。

也有人想起同樣情況的親人，一陣鼻酸，「我爸也帕金森，他的字跡跟你爸一模一樣」、「我爺爺也是，他字很美，只是生病後再也寫不出來了」、「爸爸肺腺癌，到後期寫字也是這樣歪歪斜斜、塗塗改改的，但是還是看得懂啦。寫完這篇之後過兩個月就說掰掰了，不說了淚腺開始發達了」、「其實你爸爸自己也知道別人看不懂，只是他沒說」。

帕金森氏症 老化

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