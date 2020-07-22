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阿姨訓話「40歲沒結婚都怪怪的」 不婚女翻白眼：恐龍親戚

聯合新聞網 / 綜合報導
現代人觀念改變，結婚生子不一定是人生清單中的必須選項。 圖／Ingimage
現代人觀念改變，結婚生子不一定是人生清單中的必須選項。 圖／Ingimage

不想結婚礙到誰？現代人觀念改變，不婚不生的比例日漸增高，不過思想傳統的人還是很多。一位不打算結婚生子的女網友就被親戚訓話了一番，甚至以「到40歲都還沒結婚的人都怪怪的」來恐嚇她，讓當事人忍不住抱怨對方是「恐龍親戚」。

這名25歲的女網友在網路論壇「Dcard」發文表示，日前與一位阿姨吃飯，對方不斷問「有沒有男友」、「什麼時候結婚」、「生個孩子給阿姨抱」等語，她雖然不想破壞氣氛，仍誠實表達自己的心聲：「阿姨，我不打算結婚也不喜歡小孩」。

但顯然阿姨無法接受這個回答，馬上就訓斥「怎麼可以不結婚不生小孩！這樣以後老了誰照顧妳」、「妳看妳家隔壁那個大伯的女兒！都已經40幾歲了，都還沒嫁人！賴在家裡都不會丟臉的」，即使發文者回應「我自己的人生，我會想辦法」、「我就比較喜歡自由啊！結婚是給一個人跟承諾跟養孩子責任吧？我做不到」，阿姨仍不放棄說服她，「什麼叫做不到，到40歲都還沒結婚的人都怪怪的妳知道嗎？」

這句話讓女網友相當傻眼，她認為每個人都有自己的選擇，不是所有人都想結婚生子，直呼「到了2020年還遇得到這種恐龍親戚，真的是倒了八輩子的霉」。

許多網友看了阿姨的說法不禁搖頭，感嘆長輩觀念難改，「每個人活法不同，何必都活得一樣」、「長輩的觀念沒辦法改變，如果他們一直喜歡講那些話就少來往」、「多少人為了結婚而結婚，結果發現彼此根本不適合，到頭來還不是離婚」、「每個人都有自己想要的生活的樣子，長輩們總喜歡以從古至今流傳的觀念來約束我們」、「現在養兒防老已經不流行了」。也有人鼓勵發文者，「就看妳有沒有把結婚跟生小孩劃進人生規劃裡，有的話40歲前就努力找合適的人，沒的話過好自己的人生就好」。

對於「40歲都還沒結婚的人都怪怪的」說法，網友們也有不少見解，「怪怪的人到幾歲都怪怪的吧，不用跟他們一番見識」、「現在妳知道妳阿姨結婚40歲也怪怪的」、「妳那個阿姨才怪吧，整天想要干預別人的人生」。

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