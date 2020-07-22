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正在考慮生不生孩子？直接來聽五個名人媽媽怎麼說！

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為什麼日子被搞得一團亂，她們還是願意生孩子呢？這點問問凱莉克萊森吧。美聯社
為什麼日子被搞得一團亂，她們還是願意生孩子呢？這點問問凱莉克萊森吧。美聯社

不確定要不要生小孩嗎？我們來看看五位名人媽媽有了孩子後的領悟。

你們結婚三、四年了，生活大致過得去，平日偶爾上館子吃飯，一年大概規劃兩次國外旅遊，雖然有車貸房貸，但算不上什麼問題。整體來說，你是滿意這段婚姻的。

可是，結婚越久，你越感覺到日子乏味。你愛他，他也愛你，只是每天上完班回到家，就是各自躺在沙發上看影集、滑手機，假日還可能睡到中午，起床叫個外送，一天就這樣過去了。生活沒有目的，於是你和伴侶開始思考要不要生孩子。

生孩子除了需要考慮實際金錢、體力問題，還包含你是否做好足夠的心理建設。比方說，有了小孩，你會需要調整生活作息，也許需要放棄一年兩次的出國規劃，抽出培養個人興趣的時間來照顧小孩⋯⋯。

你和伴侶願意做出多少犧牲呢？在回答之前，我們想跟你分享，五位名人媽媽有孩子後的生活，大家總以為，她們能夠掌握好一切，事實上孩子一出生，依舊手忙腳亂。不過，她們也從中領略一點心得：

克莉絲汀貝爾：我不確定我會不會喜歡你，但室友，我們能好好培養感情

克莉絲汀貝爾在懷孕前對伴侶說：我不確定自己會不會喜歡他，就像喜歡我的小狗一樣。我怎麼能確定我會喜歡他呢？不過在「新室友」出生24小時後，我有了不同感受。路透社
克莉絲汀貝爾在懷孕前對伴侶說：我不確定自己會不會喜歡他，就像喜歡我的小狗一樣。我怎麼能確定我會喜歡他呢？不過在「新室友」出生24小時後，我有了不同感受。路透社

主演《良善之地》的主角克莉絲汀貝爾（Kristen Bell），她曾經在懷孕之前，對伴侶戴克斯·夏普德說：

「我不確定自己會不會喜歡他，就像喜歡我的小狗一樣。我怎麼能確定我會喜歡他呢？不過在「新室友」出生 24 小時後，我有了不同感受。」

要怎麼保證，你會喜歡上這位素未謀面的人呢？克莉絲汀貝爾提出了每個家長的疑問。母愛與父愛不是與生俱來，懷孕的過程，會有很多徬徨與壓力，即便生下來，也不能確定每個人都能馬上愛上寶寶。所以在擁有孩子之前，你必須先清楚，是否和伴侶有足夠的能力互相支持，並且擔起這個責任，當然切記，不要太過自責或否認自己的情緒，你的一切感受都是真實的。

P!nk：我為你改變很多，我想搞不好會為你改變一輩子

圖為P!nk帶孩子們戲水。圖／摘自IG
圖為P!nk帶孩子們戲水。圖／摘自IG

「我曾經在錄音室喝酒抽煙直到天亮，但現在不行，因為我要哺乳。看到那杯紅酒了嗎？我以前能喝四杯，現在，一杯就很好。噢，我還戒煙了。」

也許孩子能深掘你不為人知的一面？

歌手 P!nk 在成為媽媽以前，是個生活作息不規律的人，但自從有了孩子之後，為了孩子健康和自己的健康，她決定戒菸、少喝酒。過程是不是很難熬呢？端看你是否能接受生活有巨大改變、你是否願意犧牲，換取健康的孩子。而 P!nk 樂見這種改變，她更願意為孩子改變一輩子呢。

布蕾克萊芙莉：孩子，你知道爸媽曾為你抱頭痛哭嗎

《花邊教主》女主角布蕾克萊芙莉（Blake Lively）的故事真是寫實到不行。

布蕾克萊芙莉的故事真是寫實到不行。「孩子出生的時候，我和先生常常沒來由的大哭，昨天我只睡了兩個小時，而我先生，有時候聞起來像爽身粉，有時候又聞起來像孩子的便便。」美聯社
布蕾克萊芙莉的故事真是寫實到不行。「孩子出生的時候，我和先生常常沒來由的大哭，昨天我只睡了兩個小時，而我先生，有時候聞起來像爽身粉，有時候又聞起來像孩子的便便。」美聯社

「孩子出生的時候，我和先生（Ryan Reynolds）常常沒來由的大哭，昨天我只睡了兩個小時，而我先生，有時候聞起來像爽身粉，有時候又聞起來像孩子的便便。」

孩子就像個未爆彈，因為夜哭、夜奶，讓你和伴侶不得不放棄睡眠，還要擠奶、餵副食品、包尿布⋯⋯真的，有時候你會希望大哭一場，哭完還要繼續哄寶寶睡覺。而你準備好接招了嗎？

Ali Wong：你看到我在笑的時候，那都是假的、假的、假的

脫口秀演員Ali Wong ：「終於要開學了，媽媽看起來是微笑的，但我現在只想求老師把你帶走，我想趕快攤平在床上。感謝學校、感恩學校、有學校真好。」美聯社
脫口秀演員Ali Wong ：「終於要開學了，媽媽看起來是微笑的，但我現在只想求老師把你帶走，我想趕快攤平在床上。感謝學校、感恩學校、有學校真好。」美聯社

度過牙牙學語、連滾帶爬的時期，孩子終於要上學了。許多人說，這是最天使，也是最惡魔的時期，孩子會天真無邪問問題，同時也會趁你不注意時，把家中搞得一團亂。學校的出現，讓家長們終於能鬆口氣，這點看脫口秀演員 Ali Wong 的說法就知道：

「終於要開學了，媽媽看起來是微笑的，但我現在只想求老師把你帶走，我想趕快攤平在床上。感謝學校、感恩學校、有學校真好。」

凱莉克萊森：孩子讓我的信心有更上一層樓

為什麼日子被搞得一團亂，她們還是願意生孩子呢？這點問問凱莉克萊森（Kelly Clarkson）吧：

「孩子啟發你去做許多很棒的事，那些你從未做過的事。這真的是很棒的體驗。我知道，有時會忙得暈頭轉向，但你不只是在形塑生命，你也跟著一起成長。」

孩子的誕生，會開啟生命另一個面向，並激發勇氣，去做更多從未想過的挑戰，為你停滯不前的生活注入活水，不僅僅是陪伴孩子成長，你也一直在成長。

看過五個名人媽媽的故事，也許你心中已經出現解答，無論你做什麼選擇，那都是好的！

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本文由女人迷授權，原文連結請點

正在考慮生不生孩子？直接來聽五個名人媽媽怎麼跟你說！

結婚 婚姻 育兒生活

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