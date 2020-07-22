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王子病？男友去花蓮玩只顧自拍、打電動 她悶5天怒喊分手

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友與男友一起去花蓮玩5天，結果兩人也吵了5天。 圖／Ingimage
一名女網友與男友一起去花蓮玩5天，結果兩人也吵了5天。 圖／Ingimage

想知道兩人適不適合，旅行是最好的試驗？一名女網友日前與男友開車到花蓮旅遊，玩5天也吵了5天，讓原本預期的美好旅程變成分手之旅。看到她細數男友的種種不是，其他網友們也不禁直呼真是「王子病」。

「不知道是不是花蓮每天38度讓男友脾氣暴躁，5天旅行全程都在吵架」，這名女網友在網路論壇「Dcard抱怨道，交往3年來，他們每年都會有美好的小旅行，但這次破滅了，喜歡的景點被男友大肆批評，動不動就被兇被罵，「原本很期待的旅行變成精神折磨」。

她列舉數點男友的惡劣態度，包括不參與行程規劃，行前都說好，去了之後抱怨「這什麼鬼地方」；抵達景點後只待在車上打電動，要她自己下去玩；不幫她拍照，只顧自拍，叫她也自拍或請路人幫忙；車門稍微關大力一點就叫，每次下車必先檢查愛車有無受傷；看到預定要吃的餐廳大排長龍就臭臉，帶他去隔壁吃，結果因不好吃而生氣；抱怨路難開、天氣熱、蚊子多……，走到哪抱怨到哪。

網友們看到發文者男友的行徑，紛紛表示難以接受，「這是哪來的王子病先生，別說男友了，這種個性當一般朋友我都不行」、「跟別人去玩真的能看出一個人到底有沒有公主病或王子病！」、「去趟遠門就知道適不適合」、「我大概撐不了5天，第2天就可以回家了」、「最討厭那種問他想去哪都說沒意見，我排好全部行程之後意見才一堆的」，甚至有人懷疑「他不愛你了」。

不過就「甩車門」這一點，有不少人站在男友立場，「愛車算正常，其他就真的無言」、「男生都愛車」、「現在的車子其實不用太大力也能關好，是以前車子才需要用甩的，所以輕輕關上車門其實是一種禮貌」。

也有部分網友建議兩人再談談，「旅行真的可以看出一個人的人品，不過妳說他之前都很好，也許他有什麼煩心事」、「先討論看看出了什麼問題，鼓勵他說出那些內心的想法吧」、「建議先假性分手，分開一陣子看雙方會不會挽回，別一開始真分，你或他可能會非常後悔」。

Dcard 兩性關係 自助旅行

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