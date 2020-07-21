繳逾萬元！他聯誼3年仍未脫單 女對象吐實情「我來打工的」

參加聯誼、徵婚活動是尋找戀愛對象的一種方式，然而就有一名網友分享到，過去3年期間，他都透過聯誼公司安排認識異性，沒想到卻經常遭到冷淡回應，最終才遇到一位「善良女性」坦言她是來打工的，讓男網友非常傻眼。

一名男網友在臉書社團「爆料公社」分享，因為工作性質比較少能認識異性，所以加入聯誼公司後排約，認識到的女生顏值也都相當不錯，前後總共花了3年時間，男網友都透過聯誼公司認識異性，但私下與認識到的異性聯繫時，「對方總是愛理不理，甚至慘遭封鎖」。

最終遇到一個「比較善良」的女生，2人私下斷斷續續的聯繫著，某次聊到男生排約認識女生「除了要付5位數報名費，每排一位女生還要付500元茶水費」，女生聽了非常傻眼，之後才道出實情，「原來她是打工的」。

善良的女性不忍男網友毫不知情，因此向他道出實情。圖擷自 爆料公社

男網友接著問了一位從聯誼公司離職的前員工，原來這位前員工先前也常暗示他別去，但因為她簽有合約，不能講得太明顯；男網友事後也在徵才網站上找到該聯誼公司在找兼職打工徵才訊息，才證實他透過公司認識到的異性都是「工讀生」。

男網友表示自己有去找聯誼公司理論，但對方拿出合約並回應「確實有排異性給他認識」，而打工女生們的合約上寫著，女生是榮譽女會員身分，也附上單身協議書，這讓男網友難以辯駁。

之後，聯誼公司的前員工也告訴他，聯誼公司內的會員幾乎是男會員居多、女會員少之又少，這更讓男網友篤定「女會員大部分都是來打工的」。

這段遭遇讓不少網友們替他抱不平，也有人表示「這種套路其實已經很久了」、「只能同情您的人生經歷…」、「這年頭，還有人會相信，嘆」、「我之前也遇到排約的女生！每個條件都很好還一直約我排約……想想就覺得有鬼……」。