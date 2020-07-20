新家2年後才交屋⋯婆婆開始干涉擺設 要她「電視別正對腳」養子宮

婆媳關係難解，許多婆婆雖是關心媳婦，但往往會讓媳婦感到壓力。有網友表示，買房後還需2年才會交屋，婆婆就開始干涉擺設，要求她「房間內的電視不要正對著腳，才能調養子宮」。其他網友則表示「電視不對著人擺要怎麼看？斜著眼看？還是放天花板？」有人建議她「可用布蓋住電視，消除婆婆疑慮」。

有網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，房子還要2年才交屋，婆婆就開始干涉房間電視怎麼擺，擔心等到準備裝潢時會干涉更多。她貼出與婆婆的對話紀錄，婆婆說「解籤師傅說，電視不要對著腳，才能調養子宮」，她回應「房間不夠大不能改位置」，婆婆則說「那就先不要放電視，移到旁邊去，不要正對妳身體」。

該網友表示，房屋總價婆婆只出了1％的訂金，自從新家選在婆婆家附近後，婆婆已到各大廟宇拜拜求籤很多次，並指揮他們該如何處理新房事宜，讓她直言「有點誇張」。

其他網友則表示「婆婆出多少錢就依比例讓她干涉啊，沒出錢就不要講話」、「電視不對著人擺要怎麼看？斜著眼看？」、「重點是懷孕期間，還沒裝潢好的房屋最好別急著進去才是真的，至於現住地方原本怎樣就怎樣，危險物品拿開就好」、「我房間電視也正對我，看得很爽，我肚子裡寶寶也很開心」、「要不妳建議掛天花板上？」

不過也有人認為婆婆是出自關心，留言「我覺得目前看起來是關心的成分居多」、「是關心，聽老一輩的說電視不要對著人」、「婆婆對你的好，你說干涉？」、「這是關心而已」，「感覺是關心身體方面而已啊」，有網友建議她「可用布蓋住電視，消除婆婆的疑慮」。