薪水全上繳是媽寶還是孝順？ 網友：全上繳=不會理財

不想要被人當媽寶，有自己的看法很重要。近日網友在「批踢踢實業坊」上討論，「對象薪水全上繳的是不是都不ok？」，網友解釋他前兩任女友的薪水都是全額給媽媽，而兩位媽媽的共通點就是會賭博，因此他詢問「是不是全薪上繳的家庭與對象都不是很好？」，想聽聽大家的意見。

原Po表示，最近看了門當戶對的文章，「突然想到自己，過去某兩任是薪水全上繳給媽媽的，剛好兩位媽媽的共通點就是…會賭博」，他解釋兩位對象的個性大不同，「前者幾乎是100%聽媽媽話的孝順女兒（俗稱媽寶），後者是過於善良一直相信母親會改的人，救過一次，但感覺無底洞…」

原Po質疑是不是薪水全上繳的對象都不是很好？因為他遇到的女友媽媽都不是幫小孩存錢的，他詢問「有沒有對象類似薪水全額上繳例子是好的呢？我也想聽女孩們的例子，這個不是要戰男女，兩邊性別我都想聽，謝謝！」

網友看完認為「薪水上繳是因為賭博的話母湯，無底洞」、「父母對小孩的掌控欲極強，強到連一個月給兩三萬，讓小孩自己運用的空間都不給」、「除非長輩剛好特別擅長投資，等於家有專業經理人代為用錢賺錢」，也有人覺得「上繳的人會有理財觀嗎？賭博要考慮？男女都不行吧」、「我怎麼覺得全上繳不論男女都不ok啊，是還沒長大嗎」。