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請老婆領三倍券驚覺不太對勁 釣出一票苦主：有得拿不錯了

聯合新聞網 / 綜合報導
網友貼出自己與老婆的三倍券。圖／取自臉書
網友貼出自己與老婆的三倍券。圖／取自臉書

行政院三倍券上路，民眾可透過超商、郵政、信用卡綁定等方式領取使用，而家人、夫妻之間，該怎麼利用三倍券，也是學問之一。有網友貼出他與老婆的三倍券照片，只見他的三倍券只有200元面額，老婆的則全是500元面額，他哭笑不得的說「不太對勁，好像虧了」。該文釣出許多苦主，直喊「有得拿不錯了」。

有網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，日前拿了2000元麻煩老婆領取三倍券，某日想使用三倍券消費，拿出來時察覺異樣，回去與老婆的三倍券相比，只見他的三倍券只有200元面額，老婆的則全是500元面額，他直言「不太對勁，好像虧了」，店員則建議他，有問題可以打1988市民熱線反應。

其他網友看完紛紛笑噴，原來他的三倍券內所有的500元面額，共值2000元的券都被老婆拿走，有人留言「 不錯了，我老公連摸都沒摸到就我的了」、「娶的不是老婆，是土匪啊！土匪是不講道理的！」、「是炫耀文吧！ 我老公直接上繳健保卡，沒摸過券」、「有得拿就贏很多人了」。

許多苦主也留言表示「我出三千元換來三套（我+太后+太座），領到當下就已經全數上繳……不說了……準備來去撿鋁罐做資源回收了」、「我花了三千去領三份！結果沒半張是我的！你比我好太多了啦！」、「別鬧了你，我花現金$3000，連一張200面額都沒拿到」、「我為了三倍卷，負兩千~~老婆手上有兩份三倍卷......反正啥三倍卷我是沒拿到過」。

三倍券 爆怨公社 夫妻

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