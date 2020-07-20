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盼養分全給男嬰…婆家要她打掉女孩 懷龍鳳胎準媽媽暴怒退婚

聯合新聞網 / 綜合報導
對媽媽來說，小孩的健康比起性別重要得多。 圖／Ingimage
對媽媽來說，小孩的健康比起性別重要得多。 圖／Ingimage

即使是現在，「重男輕女」的觀念依然難以根除嗎？一名懷了龍鳳胎的準媽媽，因為婆家要求她拿掉女胎、只留男胎，而斷然決定退婚，她認為就算未來會比較辛苦，至少能給他們一個「平等和尊重的家庭」，大批網友也給予支持，挺她做出正確的選擇。

「人生真的好難，遇到了自私的婆家更難生活下去。」一名24歲的準媽媽，原本已準備與交往一年多的男友結為連理，沒想到卻因為婆家的干預，讓她決定分手。

這名準媽媽在網路論壇「Dcard」發文，表示自己目前懷孕3個多月，前男友與他父母在她懷孕初期原本對她非常好，但一得知她肚裡是龍鳳胎後，不但怪她為何不是兩個男娃，還要求她減胎，因為他們不想要女娃，希望犧牲女嬰，把養分全部留給男嬰。

「你們全家都是中醫師，難道不知道孩子的性別不是我能決定的嗎？」無法接受的準媽媽痛批婆家太自私，「沒有母親怎麼會有你們」，因此即使已拍好婚紗、訂了明年補辦婚宴的餐廳，她仍決定退婚，「就算之後照顧孩子會很累會很辛苦，但至少我能給我的孩子平等和尊重他們的家庭」，不想讓孩子活在被歧視、嫌棄的家庭裡。

她還透露前男友的媽媽在診間聽到龍鳳胎時，就要她直接問醫生減胎的事，讓她忍不住賞了對方一巴掌，並說「你們最好保證兒子之後的妻子一定能生男生」。

大批網友對於發文者的遭遇皆感到不可思議，「讓人傻眼的家庭…憑什麼犧牲女兒成全兒子？」、「怎麼到這個年代了還有這種老古板，男生女生都一樣優秀好嗎」、「生龍鳳胎是多少人的夢想呀！還不是想要就有的欸」、「對付這種婆家就是要夠狠」。

也有人提醒她，要小心對方之後打官司向她要回小孩，發文者則表示，當下已請了律師，雙方白紙黑字簽下合約。

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