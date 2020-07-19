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一家人沒關係！嬤將孫女換裝照上傳群組 她無言：內褲超清楚

聯合新聞網 / 綜合報導
現在有不少家庭會建立聊天群組，用來聯繫溝通增進感情。示意圖／ingimage
現在有不少家庭會建立聊天群組，用來聯繫溝通增進感情。示意圖／ingimage

現在有不少家庭會建立聊天群組，用來聯繫溝通增進感情，但一名女網友抱怨，阿嬤拍下她試穿裙子的照片並上傳群組，由於內褲和大腿拍得相當清楚，讓她心裡不舒服想刪照，怎料阿嬤竟然不理會讓她很傻眼。

原PO在「Dcard發文表示，阿嬤喜歡拍照記錄生活，沒想到卻將她換穿裙子的照片上傳群組，因為裡面有男性親戚，讓她急得找阿嬤反應，結果得到的回答是「一家人又沒關係，妳怎麼比我這個老人還不開放」。

阿嬤接著提到，「妳穿小背心還露比較多，下面一點點有什麼關係」，原PO無奈「內褲是很隱私的部位」，沒想到阿嬤卻說「那妳穿泳衣還不是一樣，妳怎麼那麼放不開」，這答案讓她超無言。

貼文一出，網友氣炸留言，「我覺得要講清楚，這個完全是『個人』隱私，跟家不家人沒有關係」、「光用想的就不太舒服」、「妳沒任何不對，錯的是阿嬤，而且錯的離譜也不尊重」、「奇葩家長真的多」、「拿家人無限上綱，真的是有夠差勁」、「阿嬤的開放完全用錯地方了」、「就賣老啊！拿自己的世界觀套在別人身上」。

事後原PO回應，「阿嬤平時對我很好，所以這次她的口氣跟回答才讓我感到不能理解，她也的確沒什麼惡意，但我已經17歲了，不是那種可以給外人看內褲的年紀，我自行刪除照片了」。

Dcard 阿嬤

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