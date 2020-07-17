這個年紀最適合拍寫真！拍寶寶寫真時該注意哪些事情？

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

根據孩子的年齡段，挑選合適的寫真內容

多數寶寶寫真會從新生兒時期（出生5-14天內）開始，雖然每個時期可記錄的孩子模樣皆不同，但因為新生兒時期，能拍出還在母體的感覺，格外受父母歡迎。

新生兒時期的寶寶雖已出生，但身體還存有在媽媽肚中的蜷曲動作記憶，此時寶寶因骨頭尚未連接起、且非常軟，透過衣物包覆可做出肚中模樣，這也是新生兒寫真最珍貴之處：記錄寶寶的初生模樣。

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拍攝新生兒寫真該注意什麼

由於新生兒對環境比較敏感，所以拍攝現場需留意溫度、聲音與觸覺感。拍攝現場播放白噪音、將溫度控制在室溫約28-30度之間，讓寶寶包上包巾後，體感維持在30度左右。除了環境的控制外，拍攝前確認新生兒是吃飽飽的滿足狀態，讓寶寶在拍攝過程中可以安穩入睡。

安撫師與攝影師的挑選

新生兒寶寶非常脆弱，加上拍攝過程時會遇上大便、尿尿、吐奶等狀況，此時就需要安撫師的幫忙。新手爸媽面對寶寶狀況，較無經驗應對，可讓專業的安撫師協助處理。安撫師會迅速處理狀況，讓拍攝進行下去。除了安撫師外，攝影師也是一大關鍵。攝影師需時刻注意寶寶狀況，了解寶寶的反應代表什麼，或是即將出現什麼狀況，所以挑選攝影師時，可從有多年拍攝經驗，與長期跟寶寶接觸的攝影師中開始選起。

新生兒以外歲數的寶寶，會隨著年紀增長擺出更多俏皮、活潑動作，除了思考擺什麼動作外，別忘記留意幾下幾點：

1.拍攝時間多久

2.會換幾套服裝

3.孩子的睡眠時段

這幾點會影響拍攝當下狀況，如果拍攝時間較長，需思考如何安撫寶寶。服裝的套數也會影響孩子情緒，衣服換太多有可能會讓孩子反彈。最後該注意孩子的睡眠時段，如果拍攝時間跟孩子睡覺時間重疊，孩子容易沒精神，可跟攝影師討論有沒有其他適合的拍照動作，並根據孩子的作息調整拍攝狀況。

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

父母一同拍攝，讓回憶更甜美

除了單獨拍攝寶寶的寫真外，也建議父母可以一同拍攝。除了能拍下獨一無二的回憶外，爸媽的陪伴也可以讓孩子更有安全感！