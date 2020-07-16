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該給孩子使用3C產品嗎？ 網：做到這點才是最重要的

聯合新聞網 / 綜合報導
現代小朋友幾乎人手一台智慧型手機，不少家長擔心讓孩子使用太多科技化產品，是否會對身心成長有影響？圖／ingimage
現代小朋友幾乎人手一台智慧型手機，不少家長擔心讓孩子使用太多科技化產品，是否會對身心成長有影響？圖／ingimage

現代小朋友幾乎人手一台智慧型手機，不少家長擔心讓孩子使用太多科技化產品，是否會對身心成長有影響？有網友在PTT上分享自身經歷，他表示身邊孩子在沒網路的環境下，就不知道該如何打發時間，畢竟孩子使用科技產品多半是拿來娛樂，也會讓孩子變得不思考、腦袋放空，讓他好奇現代爸媽會如何控管孩子使用3C產品呢？網友也回復這個時代已經不能避免讓孩子接觸，所以讓孩子使用並學習自律才是最重要的。

原PO表示，一個同事媽媽帶自己的小孩進公司，媽媽給了小孩很多繪本跟書，讓他乖乖待在機房不要出來打擾大家，但小孩熬了2小時還是忍不住出來透氣，原PO看他無聊就問他怎麼沒有帶玩具來？小孩說有ipad但沒有網路不能玩，原PO就把網路分享給他，原PO認為要求一個小朋友在機房自閉一整天太苛刻，才把網路借他，但他不禁自問如果是其他時候呢？畢竟平板、手機多數時間還是拿來娛樂，而且不少是讓腦袋放空不用思考的娛樂，如果自己以後養小孩的話，該怎麼控管才好？

原PO也提出了一些選項，如：1.都不要買，不讓小孩接觸；2.設定每日使用時數，時間到自動封鎖；3.談條件，有做完什麼責任才能玩；4.不限制；5.其他，而網友也提出了各種建議，「3-5歲前應該不給用，5歲後斟酌給用」、「我自己是3，有時候有正事要處理或外出吃飯，小孩又在盧，我就會手機開飛航讓他看照片，趕快處理完或扒完飯就會收回，然後帶他做其他事情分散注意力」、「我喜歡3，有賞有罰的概念，反正出了社會也是這樣運作的，早點熟悉也好」、「我兒子用ipad只會拿來看youtube，還是坐在我旁邊看，看什麼我都知道，自己設鬧鐘，時間到就收起來」。

也有網友認為大人都在玩了，為什麼小孩不能玩，能夠自律才是最重要的，「大人都在玩，小朋友就會覺得我為什麼不能玩，大人的自律也很重要！」、「自從我三不五時就會划手機開始，創造力就下降很多了，我是希望我戒掉的」、「讓孩子學會自制是很重要的，與其讓他現在什麼誘惑都不接觸，不如早點讓他學會如何在責任與玩樂間取得平衡」、「這個時代生出來的小孩，已經避免不了從小就碰到這些東西了，看到爸媽在滑怎麼可能不會好奇那個是什麼？所以我會希望在正確的時間讓他使用吧」。

智慧型手機 iPad

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