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「紅色炸彈」狂炸噴開銷 不婚男慘哭：難道單方面挨打？

聯合新聞網 / 綜合報導
親友狂炸「紅色炸彈」讓不婚男網友相當困擾。圖片來源／ingimage
親友狂炸「紅色炸彈」讓不婚男網友相當困擾。圖片來源／ingimage

收到親友的「紅色炸彈」該包多少？是一般人經常遇到的困擾，但有一位男網友的困擾卻與大家不同，他自認自己不會結婚，但紅包錢包出去就要不回來了，因此上網問網友這難題到底該怎麼解決？

一名男網友在PTT分享自己的煩惱，他表示最近收到不少親朋好友的「紅包炸彈」，算一算也是不小的開銷，雖然一般而言「也是可以結婚給個紅色炸彈，一口氣把錢都拿回來」，但男網友直言問題在於「肥宅根本不結婚」，他也無奈的問「難道收到紅色炸彈就是單方面挨著打嗎？」，男網友還在文末幫自己徵婚，貼文吸引許多網友討論。

不婚男分享自己狂收到親友的紅色炸彈，光是包紅包就占太多開銷，令他相當困擾。圖擷自PTT
不婚男分享自己狂收到親友的紅色炸彈，光是包紅包就占太多開銷，令他相當困擾。圖擷自PTT

關於男網友猶豫要不要包禮金的困擾，許多網友就坦言「不要去阿」、「那種半生不熟的就算了吧，真的朋友再包就好」、「那就不要包不要去啊，反正你篤定不結婚的話」、「一般都會先問願不願意收喜帖才發，沒問這種亂炸的可以不理」。

另外，也有網友不諱言，「收到（紅色炸彈）不去也不包又不會怎樣，真正的好朋友事前會問或是能體諒你，白目的朋友剛好趁機斷絕關係」、「不去就不要包啊，他發喜帖前有先問過你出席的意願嗎？如果沒有，難道我收到喜帖就要包錢過去喔？」

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